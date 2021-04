Real Madrid – Liverpool 3:1 (2:0, Vinicius Junior 27, 65, Asensio 36; Salah 51)

Pred obračunom trinajstkratnega in šestkratnega zmagovalca lige prvakov so bile v ospredju odsotnosti v obeh taborih. Špansko moštvo je namreč zaigralo brez branilskega para Sergio Ramos – Raphael Varane, manjkala sta še Eden Hazard in Daniel Carvajal, medtem ko je trener angleškega moštva Jürgen Klopp pogrešal Virgila van Dijka, Joela Matipa, Joea Gomeza, Jordana Hendersona in Divocka Origija. Zinedinu Zidanu na klopi kraljevega kluba je spanec kratil podatek, da je v zadnjih petih letih Real Madrid dobil le 36 odstotkov tekem v ligi prvakov, na katerih je manjkal Ramos.

Kdo ve, morda pa je ravno to motiviralo njegove soigralce, ki so na teren stadiona Alfredo di Stefano pritekli osredotočeni in odločeni, da že na prvi tekmi naredijo velik korak proti polfinalu. Madridčani so ritem igri narekovali od uvodnega žvižga sodnika Felixa Brycha, ki je sicer dopuščal precej grobo igro. Hitro je za gostitelje zapretil Karim Benzema, a nastreljal vratarja Liverpoola Alissona. Gostje so imeli silne težave pri zadrževanju žoge, kaj šele napadanju, nasprotnik pa je bil vse bolj nevaren. Razigran je bil Vinicius Junior, ki je v 27. minuti s prsmi sprejel izjemno podajo preko celotnega igrišča Tonija Kroosa in zaključil za vodstvo Reala Madrida. Brazilec je postal prvi igralec rojen v tem tisočletju, ki je dosegel gol v četrtfinalu lige prvakov. Kraljevi klub tudi po vodstvu ni popuščal in bil za to nagrajen devet minut kasneje. Znova je dolgo žogo proti Viniciusu Juniorju poslal Kroos, branilec Liverpoola Trent Alexander-Arnold jo je z glavo poslal v lasten kazenski prostor, kjer je na napako prežal Marco Asensio in povišal na 2:0.

V drugi polčas je Liverpool krenil povsem z drugačnim pristopom in hitro znižal zaostanek. Diogo Jota je prodiral, žogo tudi nekoliko srečno spravil do Mohameda Salaha, ki je bil do tedaj povsem neviden, Egipčan pa je tudi s pomočjo prečke iz neposredne bližine premagal Thibauta Courtoisa. Zdelo se je, da bodo gostje krenili po izenačenje, a so kmalu popustili in nasprotniku znova prepustili pobudo. Za to so bili kaznovani v 65. minuti, ko je drugi gol na obračunu po podaji Luke Modrića zabil Vinicius Junior in postal najmlajši Brazilec (20 let in 268 dni), ki je dosegel več kot en zadetek na izločilni tekmi lige prvakov. Pred tem je ta rekord v rokah držal Kaka, ki je dvakrat zadel leta 2004 na obračunu Milana in Deportiva iz La Corune.