Mislim svoje mesto: Mesta po koroni

Konec lanskega novembra so ministri držav članic EU, ki so pristojni za razvoj mest, sprejeli novo leipziško listino. V njeni predhodnici iz leta 2007 je v uvodu zapisano, da dolgoročno mesta ne bodo mogla opravljati svoje vloge nosilca družbenega napredka in gospodarske rasti, če jim ne bo uspelo ohranjati socialnega ravnotežja, kulturne raznolikosti in ustvariti visoke kakovosti na področjih urbanizma, arhitekture in okolja.