Ko celo Orban obmolkne

Tujina meni, da z našo vlado oziroma z našim predsednikom vlade ni vse v redu. Politiki v ZDA in Evropi so nas nekaj časa opozarjali, zdaj pa se nam bolj ali manj samo še smejijo. Berite hrvaške in avstrijske časopise, pa boste videli, kam uvrščajo Janeza Janšo – človeka, ki se je skregal z vsem svetom, zdaj pa na plečih nogometašev in gledalcev nadaljuje svoj spor s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Strategija, ki jo je Janševa ekipa ubrala v boju proti covidu, je Slovenijo postavila med najmanj uspešne države na svetu, po številu mrtvih smo zaradi Janševe strategije celo na najvišjih mestih na svetu. Zdaj pa je prepovedal celo nogomet.