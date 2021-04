Drugi večer četrtfinalnih bojev v nogometni ligi prvakov bo postregel s ponovitvijo lanskega finala med Bayernom München in PSG ter obračunom med Portom in Chelseajem, ki ga bosta ekipi zaradi protikoronskih ukrepov odigrali v Sevilli.

Bayern München – PSG

V ponovitvi lanskega finala aktualnim evropskim prvakom iz Bavarske zaradi poškodbe kolena ne bo mogel pomagati najboljši strelec Robert Lewandowski, ki je v nemškem prvenstvu že pri neverjetnih 35 zadetkih. Poleg vrnitve zvezdnika Neyamarja na igrišča nedvomno odlična novica za Parižane, ki so konec tedna prejeli bolečo zaušnico v prvenstvu proti Lillu (0:1) in vpisali že deseti poraz v sezoni. Z izjemo odlične predstave na prvi tekmi osmine finala proti Barceloni (4:1) PSG pod vodstvom novega trenerja Mauricia Pochettina (še) ne navdušuje. Argentinski strokovnjak sicer pravi, da potrebuje čas in da pred začetkom prihodnje sezone ne more poseči po želenih spremembah, kar pa bržčas niso besede, ki jih želijo slišati ambiciozni katarski lastniki. »Če osvojimo francoski pokal, prvenstvo ali ligo prvakov, to ne bo zaradi mene. Moj doprinos bo tu minimalen. Zasluge bodo imeli predvsem igralci,« je v nedavnem pogovoru za tiskovno agencijo AFP priznal Mauricio Pochettino.

Statistika medsebojnih dvobojev je sicer presenetljivo na strani francoskih predstavnikov, ki so dobili pet od devetih obračunov, štirikrat pa se je zmage veselil Bayern. Če bo nemški prvak zmago ali remi vpisal tudi danes, bo niz neporaženosti podaljšal že na 20 tekem. Z dosežkom se bo še približal absolutnemu rekordu Manchestra Uniteda, ki je bil med letoma 2007 in 2009 nepremagan na 25 obračunih. »Pariz ima novega trenerja in ekipo, a prav veliko se od lanskega finala ni spremenilo. Tedaj je v vratih blestel Manuel Neuer. Bodo o tem razmišljali tudi napadalci PSG? Ne vem, a zagotovo je ena od naših prednosti vrhunski vratar,« je pred dvobojem dejal trener Bayerna Hansi Flick,