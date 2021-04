Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra (SFC), opozarja na več problemov na področju filma pri nas: pomanjkanje avtonomije Slovenskega filmskega sklada (SFC), odvisnost od proračunskih sredstev, finančno in kadrovsko podhranjenost, zbirokratiziranost, zastarelost zakonodaje, preobremenjenost in zastarelost tehnologije Viba filma ter razpršenost in nepovezanost institucij na področju filma. (Foto: Jaka Gasar)