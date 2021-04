Ped leti se je v občini Log - Dragomer med občani pojavila iniciativa za ureditev varne poti za pešce in kolesarje. Skozi občino namreč poteka zelo prometna regionalna cesta, zato se jim je zdelo pomembno, da bi zagotovili povezavo, po kateri bi bilo mogoče priti brez navzočnosti avtomobilov. Tako so na pobudo prebivalcev v strategijo občine 2016–2025 uvrstili tudi »zagotovitev varne pešpoti in kolesarske poti ter prehodov čez cesto« in oblikovali delovno skupino.

Na tej podlagi so začeli urejati varno šolsko pot od Lukovice do Jordanovega kota, nad katero bedi delovna skupina, ki je preučila, na kakšen način in v kakšnih dimenzijah bi bilo najbolje urediti pot na posamezni delih. Pot bo namenjena predvsem ranljivim skupinam v prometu, kot so šolarji, a tudi vsem drugim, ki želijo potovati peš ali s kolesom. Na tak način želijo obuditi tudi potovanje brez avtomobila oziroma na lastni pogon. Pot bo dolga približno sedem kilometrov in pol, za zdaj so po besedah župana Mirana Stanovnika uredili slabo tretjino predvidene trase. Glavni cilj je, da bi pešce in kolesarje preusmerili čim dlje od zelo prometne glavne ceste, s čimer bi imeli učenci varnejšo pot do šole.