Na ljubljanski mestni občini bodo za izvedbo programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok v letošnjem letu namenili dobrega pol milijona evrov. Največ denarja bodo tudi tokrat usmerili v subvencioniranje programov počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic. Letos bodo med 31 počitniških programov, kolikor so jih izbrali med 36 prejetimi projekti, razdelili skoraj 180.000 evrov občinske subvencije. Lani so na občini prejeli prijave 44 programov počitniškega varstva, finančno pa so jih podprli 34 in mednje razdelili nekaj več kot 193.000 evrov.

Največ 6 evrov na otroka na dan Med izvajalci, ki so za svoje programe počitniškega varstva prejeli občinsko subvencijo, jih je nekaj varstvo izvedlo že med zimskimi počitnicami in bodo programe izvedli tudi v poletnih in jesenskih mesecih, nekateri pa pripravljajo samo poletne počitniške programe. Občina bo finančno podprla počitniške programe, ki jih pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana v enotah Vič - Rudnik, Moste - Polje, Šiška in Center ter programe Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana. Občinsko subvencijo so sicer pridobili še v Plesnem klubu Ples Plus, Društvu za kulturo inkluzije, Smučarskem društvu Novinar, Društvu za izvajanje filmske vzgoje Slon, Plesnem klubu Bolero, Športnem društvu ABC Šport Ljubljana, Socialni akademiji, Centru arhitekture Slovenije, Salezijanskem mladinskem centru Rakovnik, Plesnem društvu Libero, Plesnem Epicentru in v zavodu Aktivna starost. Kot je razvidno iz razpisa, je vsak izvajalec za enotedenski 9-urni program počitniškega varstva lahko prejel največ 1680 evrov, kar pomeni, da bo občina za program namenila največ 12 evrov na udeleženca na dan, tudi če so izvajalci varstva zaprosili za višje zneske. Ob tem starši ne bodo smeli doplačati več kot šest evrov na otroka na dan, ta denar pa lahko organizatorji porabijo za stroške prehrane, vstopnine, didaktične materiale in prevoz. V času poletnih počitnic bo posamezni otrok v subvencionirani program varstva lahko vključen največ dva tedna, jeseni pa za čas trajanja jesenskih počitnic.

Lani poletno varstvo brez okužb Lani je na izvedbo počitniških programov vplivala epidemija novega koronavirusa. Namesto maja so prosta mesta v počitniškem varstvu začeli polniti šele v začetku junija, saj prej od pristojnih v državi niso dobili navodil, ali ter v kakšnem obsegu in pod kakšnimi pogoji bo varstvo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb v poletnih mesecih sploh lahko potekalo. Kljub temu je občini med lanskimi poletnimi počitnicami varstvo v veliki meri uspelo izpeljati v skladu z načrti: čeprav je bilo število odpovedi višje kot v preteklih letih, so zapolnili večino prostih mest, večina počitniških aktivnosti je potekala na prostem, tako med otroki kot izvajalci pa niso zabeležili nobene okužbe. Drugače je bilo s počitniškim varstvom med jesenskimi počitnicami, ki so ga morali zaradi drugega vala epidemije in vladnih odlokov za njeno zajezitev v celoti odpovedati.