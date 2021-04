Lahko cinična naveličanost nad svetom spodbudi nastanek nečesa zares poskočnega? Lahko – denimo serije stripovskih vicev Žabci o dveh zelenih junakih, ki bralca prek svojih modrovanj pripeljeta do sklepa, da življenja ne kaže jemati preresno. »Prvi strip je nastal v kuhinji, žabec v njem joče med rezanjem čebule. A ne zaradi čebule, temveč zato, ker si je odrezal prst,« pojasnjuje v smehu ilustratorka Dora Kaštrun. Žabci so njen prvi avtorski strip, ki je nastal na spodbudo urednice založbe VigeVageKnjigeAnje Golob, pripoveduje avtorica: »Prijavila sem se na njihov razpis za postavljalca oziroma stavca knjig, ob tem pa dobila vabilo, da izdam svojo. To je za ilustratorja največja vaba.«

Večja resnost, več šaljivosti Njena serija kratkih komičnih stripov tako ponekod prinaša situacijski humor: Vpraša sloki žabec manjšega, zakaj je pri miru kot ena nepremičnina. »Čakam, da mi zraste vrednost,« mu odgovori slednji. Obilica prizorov se naslanja na besedne igre in parafraziranje tradicionalnih rekov: Sloki prosi malega slikarja, naj se umakne izpred svoje umetnine, da jo bo lahko videl, mali pa ga zavrne, češ da ni tak umetnik, da bi se skrival za svojo umetnino. Najbolj dragoceni so nemara prizori, v katerih avtorica pristopi posebej družbenokritično: v stripu Makroplastika junaka s kraki opazujeta biodiverziteto flore in favne morja, v katerem plavajo napihnjene plastične palma, žirafa, želva… V Fobiji pa mali žabec velikemu odgovori, da se skriva, ker ima homofobijo, »bojim se homosapiensov«. Stripi so nastajali zelo spontano, razlaga Dora Kaštrun svoj humorni pristop: »Situacije, ki jih doživljamo v vsakdanjiku, samo predstavim na malo drugačen način. Bolj ko je tema resna oziroma bolj ko tema samo sebe jemlje za resno, bolj se je treba šaliti iz nje.«