»Tisti torek je imel Luka stik s hčerko. Prevzel jo je že v vrtcu ob 15. uri, vrniti pa bi jo moral ob 18. Sama sem tisti popoldan dobila njegovo sporočilo, naj pridem po hčerko malo pozneje, da bo lahko še pojedla večerjo. Pri predaji so bile vedno težave, zato nisem bila presenečena, da sem tudi tisti večer morala sama ponjo na Trnoveljsko cesto, kjer smo prej skupaj živeli,« je na sodišču pojasnjevala oškodovanka Nina S., s katero je obtoženi Vlaović, obtožen poskusa umora in groženj, sicer še vedno v postopku razveze.

Kot je dejala oškodovanka, je po hčerko prišla kakih 15 minut pred 19. uro. »Luko sem po domofonu prosila, ali lahko hčerka pride dol sama, pa je rekel, da še ni pojedla. Zato sem šla v stanovanje še jaz. Luka je prinesel krofe, enega je dal hčerki, enega pa meni. Ob tem je potožil, da ne ve, kako bo preživel, če ne bo smel imeti več stikov s hčerko. Tudi zajokal je,« je dejala oškodovanka, ki se je zatem iz stanovanja s hčerko napotila proti garaži, v očetovem avtu je namreč ostala še otrokova bunda. »Potem se ničesar več ne spomnim, niti tega ne, ali sem hčerko posadila v avto in ali sem jo pripela z varnostnim pasom. Vem le, da sem se že vse od stanovanja do garaže počutila zelo čudno. Ni bila ravno slabost, pač pa en tak res čuden občutek. Potem se spomnim le še, da sem ležala v mamini spalnici in da sem šla bruhat. Da so me odpeljali v bolnišnico, kjer je bila tudi hči, so mi povedali drugi,« je še dejala oškodovanka. Več o odnosih med njo in Luko je oškodovanka še tri ure pojasnjevala za tesno zaprtimi vrati sodne dvorane, saj je sodni senat v tem delu javnost izključil.

Šele po nekaj dneh prišla k sebi

Spet pa smo lahko spremljali zaslišanje oškodovankinega sodelavca in prijatelja ter oškodovankine mame, sicer znane celjske odvetnice. Sodelavec je povedal, da ga je Nina tisti večer poklicala in povedala, da sta s hčerko pri obtoženem jedli krofe, po katerih se obe počutita zelo slabo. Da vidi dvojno in da ji je zelo verjetno Luka v krofe nekaj podtaknil, je oškodovanka potožila tudi mami, ki jo je poklicala medtem, ko sta bili z vnukinjo že na poti domov. »Ker me je zaskrbelo, da se bosta še kam zaleteli, sem ji rekla, naj avto raje takoj ustavi, zatem je bila zveza prekinjena. Čez nekaj minut sta se z dvigalom pripeljali v naše nadstropje. Ko so se vrata dvigala odprla, je hčerka z vnukinjo v naročju sedela na tleh in se dobesedno odplazila do stanovanja. Govorila je nepovezano. Potem jo je po telefonu že klical obtoženi, oglasila pa sem se jaz in ga vprašala, kaj je dal Nini, da bom znala povedati v bolnišnici. A tega ni hotel povedati. Nato pa je meni in soprogu zagrozil, da nas bo vse pobil, še preden bomo prispeli do urgence,« je pripovedovala oškodovankina mama.

Medtem je Ninin očim o tem obvestil policijo, Nino pa je skupaj z vnukinjo na celjsko urgenco odpeljal njen brat. V bolnišnici sta ostali do naslednjega dne, a je še nekaj dni po odpustu Nina samo spala. Potem pa počasi le prišla k sebi. Oškodovankina mama je na sodišču dejala še, da pred Vlaovićem že nekaj let nimajo miru in jim je že prej večkrat grozil. Tudi s tem, da je pripravljen oditi nazaj v zapor na Dob. Spomnimo, da je Vlaović na Dobu že preživel dve leti in pol od skupaj štirih let zapora, za kolikor se je s tožilstvom pogodil zaradi poskusa uboja Roka Šibanca na zahrbten način oktobra 2013.