Okoli Bleda, po dolini Radovne, na Jezersko, Ljubljansko barje, Bloke ali Cerkniško jezero… To je le nekaj prijetnih in predvsem družinskim članom, od najmlajših pa do tistih v zrelih letih, prilagojenih kolesarskih poti, ki jih priporoča ljubitelj kolesarstva in navdušen udeleženec kolesarskih potovanj Simon Demšar. Z namenom, da ta priljubljeni šport približa vsem družinskim članom, je lani pri založbi Mladinska knjiga izdal knjigo Družinski kolesarski vodnik: 50 kolesarskih izletov po Sloveniji.

Izbira poti je zelo pomembna Pri izbiri kolesarske poti za več članov z različno kondicijo in tudi pripravljenostjo na kolesarski potep je pomembno, da je ta čim bolj položna, čim manj prometna, po možnosti krožna in ustrezno dolga. Glede na razgibanost slovenskega terena in vse prometnice pa je take trase kar težko najti. »Nekatere poti za družinsko kolesarjenje po Sloveniji potekajo po odmaknjenih predelih, kjer morate za malico in pijačo poskrbeti sami, včasih pa tudi po makadamskih odsekih in razvejenem cestnem omrežju s številnimi križišči, kjer je potrebnih nekaj navigacijskih spretnosti,« pove avtor priročnika in poudarja, da naj razgledi in znamenitosti ne bodo edino merilo za izbiro poti. »Med kolesarjenjem človek tako in tako opazi podrobnosti in doživi marsikaj, kar se na koncu sestavi v neponovljivo zgodbo.« Demšar še opozori, da se slovenski turistični ponudniki in država nasploh radi pobahajo s kolesarskimi potmi, vendar je realnost taka, da table kolesarje pogosto pripeljejo na prometne ceste ali se pot nenadoma konča. Zato je pred izbiro poti treba proučiti traso in se nanjo tudi ustrezno pripraviti.