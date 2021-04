Kaj pride po tem lockdownu?

Če bi iskali slovenski prevod tega »strokovnega« (?!) izraza, bi bil najustreznejši »butara prepovedi«. Ta enajstdnevna butara nam je bila naložena v času, ko so v vaške cerkve nosili butarice. Bila pa je ukrep iz obupa, ker si je, kot so nam pojasnili, treba »kupiti čas«, torej zavreti rast okužb zaradi angleškega seva virusa in s tem ohraniti dovolj prostora v bolnišnicah. To za silo kupim. Toda povedali so še nekaj: kakšen je bil uspeh, bodo vedeli tri tedne po 11. aprilu. Med »kupovanjem časa« pa bodo precepili čim več ljudi, kar naj potem prinese olajšanje.