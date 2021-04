Na Madžarskem bo od srede policijska ura namesto od 20. ure veljala od 22. do 5. ure. Pri odpiranju trgovin bo veljalo pravilo ena stranka na deset kvadratnih metrov, vrata trgovin pa bodo lahko odprta od 5. do 21. ure.

Poleg trgovin bodo na Madžarskem v sredo odprli tudi frizerske in kozmetične salone. Hoteli in gostinski lokali zaenkrat še ostajajo zaprti, lahko pa še naprej ponujajo storitev za s seboj. Šole in vrtce naj bi predvidoma odprli 19. aprila, do takrat naj bi cepili vzgojitelje in učitelje.

Na Madžarskem so v zadnjih 24 urah zabeležili 170 smrti covidnih bolnikov, skupno doslej 22.098. Okužbo z virusom sars-cov-2 so na novo potrdili pri 1890 osebah. V madžarskih bolnišnicah je trenutno 12.007 covidnih bolnikov, od tega jih 1440 potrebuje umetno predihavanje.