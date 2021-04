Marsikdo se je tako prvič srečal s spletnim nakupovanjem in bržkone vstopil v nekoliko drugačen svet, poln ugodnih priložnosti, vendar tudi pasti, piše Damjan Franz Lu v novi številki Nedeljskega dnevnika. To posebej velja za nakupovanje tehničnih izdelkov prek spleta (kjer se lahko prihranki štejejo v nekaj sto evrih), posebno zanimivo poglavje pa so oblačila in obutev, za katere so bili mnogi še do nedavna prepričani, da jih nikdar ne bo mogoče tako množično kupovati po internetu. Pač! Dandanes je povsem običajen prizor, ko poštar na dom prinese najnovejšo kolekcijo, denimo, Zare, H&M ali pa prav znatno znižano oblačilo, čevlje, iz katere od ogromnih evropskih spletnih trgovin, specializiranih za takšne izdelke.

Da ne bi govorili na pamet, smo tokrat nekatere trike, priporočila, vidike spletnega nakupovanja preizkusili sami, preverili, kaj se izplača in kaj ne, ter na kaj je treba biti posebej pozoren. Ter pri tem med drugim črpali iz večletnih izkušenj primerjav in iskanja najbolj ugodne ponudbe. Prihranki so res lahko izjemni, potrošniška izkušnja pa, no, predvsem udobna.

Začnimo pri tehničnih izdelkih. Nedavno so o tem pisali v reviji VIP, ki jo izdaja Zveza potrošnikov Slovenije. Nemara so takšno nakupovanje prek spleta še najbolje opisali na naslednji način: »Spletno nakupovanje ponuja veliko prednosti, med glavnimi sta večja ponudba in pestrejše možnosti izbire, saj sta iz domačega naslanjača poleg slovenskega dostopna tudi evropski in celo svetovni trg.« Kot še ugotavljajo, se za nakup v tujini odločimo zaradi dveh razlogov: nižje cene in nedobavljivosti v Sloveniji.

Prav primerjava cen še nikdar ni bila bolj enostavna. Najprej smo za primer izbrali pametno uro. V eni od slovenskih spletnih trgovin jo s popustom prodajajo za 249,99 evra (k čemur je treba prišteti nekaj evrov poštnine). Model Huawei Watch GT 2, črne barve, velikosti 46 milimetrov. (Vse te drobne informacije so ključne, saj se cene modelov med seboj lahko razlikujejo prav na podlagi teh podrobnostih.)

Popolnoma enak model je bil na Amazon.de (nemški različici priljubljene spletne trgovine) na voljo za 138,90 evra (vključno s poštnino). Prihranek je občuten!

Podobno velja – iz izkušenj – za mnoge modele pametnih telefonov, ki so že nekaj mesecev na tržišču, pa računalniških komponent, televizorjev, grelnikov, IR-panelov ... Splošno pravilo bi se glasilo, da katerikoli izdelek vidimo v domači spletni trgovini (ali fizični), prepišemo ime modela, velikost in preverimo, za kakšno ceno ga lahko dobimo prek tuje spletne trgovine. Tudi med nakupovanjem v običajni trgovini je ceno po spletu dandanes s telefonu enostavno preveriti. Bolje tako, kot da nam je kasneje pošteno žal.

Prihranki se štejejo – težko je verjeti, še teže razumeti – v nekaj sto evrih, odvisno od izhodiščne cene. Toda kako lep je zven takšnih spletnih prihrankov!

