Ekskluzivno v Nedeljskem dnevniku – Mark Cuban, lastnik Dallas Mavericks: Luka naj osvoji zlato medaljo

Mark Cuban ni ravno človek, od katerega bi smeli zatrdno pričakovati, da se bo ob svoji silni zasedenosti kot milijarder, lastnik košarkarskega moštva Dallas Mavericks (Žrebički iz Dallasa), stalni soudeleženec TV-oddaje Shark Tank (Posel mojega življenja) in oče treh najstniških otrok sploh zmenil za prošnjo za pogovor prek spleta, kaj šele odgovoril tako hitro. Še največ časa nam je vzelo iskanje prave osebe za stik z njim, potem pa se je vse odvilo s presenetljivo hitrostjo tik po zaključku košarkarske tržnice v ligi NBA, piše Bojan Glavič v novi številki Nedeljskega dnevnika. Pri njegovi pripravljenosti na pogovor nam je malce pomagala tudi priložena kopija prvega intervjuja z Luko Dončićem v našem časniku in njegova slika pri takratnih 13 letih. Odločilno pa je bilo seveda to, da eden najbogatejših ljudi na svetu enostavno tako rad govori o slovenskem zvezdniku, zaradi katerega v Dallasu verjamejo, da jim še kak naslov prvaka v prihodnosti skoraj ne more uiti. A čeprav je temu podrejeno vse, je lastnik kluba naklonjen tudi Lukovemu igranju za reprezentanco.