Na novo se je marca na zavodu za zaposlovanje prijavilo 4569 brezposelnih oseb, kar je 4,1 odstotka manj kot februarja in 41,8 odstotka manj kot marca lani. Po podatkih zavoda je bilo med novo prijavljenimi 478 iskalcev prve zaposlitve, 2196 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 75 brezposelnih zaradi stečajev in 913 presežnih delavcev.

Glede na februar se je število novo prijavljenih iskalcev prve zaposlitve zvišalo za 19,8 odstotka in število brezposelnih zaradi stečajev za 78,6 odstotka. Prijav brezposelnih po izteku za določen čas in presežnih delavcev pa je bilo manj, in sicer prvih za 11,8 odstotka, drugih pa za 10,9 odstotka manj, so zapisali na zavodu za zaposlovanje.

V prvih treh mesecih letošnjega leta se je na na novo prijavilo 19.845 brezposelnih oseb, kar je 18,4 odstotkov manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (11.337). Prijavilo se je še 1364 iskalcev prve zaposlitve ter 4154 presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo za 19,5 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, 13,5 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas in 22,7 odstotka manj presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z lanskim marcem je bilo za 6,2 odstotka več novo prijavljenih iskalcev prve zaposlitve, zmanjšalo pa se je prijavljanje presežnih delavcev (za 62,6 odstotka), brezposelnih zaradi stečajev (za 27,2 odstotka) in brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas (za 33,9 odstotka).

Za petino več zaposlitev kot februarja

Od 9982 brezposelnih oseb, ki jih je marca zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 7971 oseb, kar je 19,7 odstotka več kot februarja in 32,1 odstotka več kot marca lani. V prvih treh mesecih letos se je iz evidence zavoda odjavilo skupaj 24.490 brezposelnih oseb, od teh 19.239 zaradi zaposlitve, kar je 16,1 odstotka več kot v primerljivem obdobju lanskega leta.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, tajnikov, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, izvajalcev suhomontažne gradnje, zidarjev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, natakarjev, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, so zapisali na zavodu.

Tako kot februarja se je tudi marca brezposelnost v primerjavi s predhodnim mesecem zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, najbolj v Murski Soboti, za 9,1 odstotka, najmanj pa v Novi Gorici (za 4,4 odstotka). V murskosoboški in velenjski območni službi so padec zabeležili tudi na letni ravni, v vseh ostalih območnih službah pa je bila brezposelnost medletno še vedno večja. Pri tem izstopajo koprska območna služba, kjer je na letni ravni število brezposelnih višja za 16,5 odstotka, novogoriška (za 14,7 odstotka) in ptujska območna služba (za 14,4 odstotka).