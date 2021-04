Objekti narekujejo oblike grajenih prvin in dodatkov v prostoru Pri izboru materialov za grajene prvine se navezujemo na tiste, ki so uporabljeni na objektih, upoštevamo barve in teksture ter poskušamo narediti izbor z maksimalno harmoničnim učinkom. Zadnji korak pa so rastline, pri čemer veliko vlogo odigrajo naravna rastišča v neposredni okolici, ki nakažejo osnovna vodila za rastlinski izbor, zelo pomembni dejavniki pa so tudi lega, talna sestava in seveda namen uporabe vrta oziroma parka. Odlično poznavanje rastlin tukaj odigra največjo vlogo, saj bomo tako zlahka izbrali prave strukture in teksture, ustrezne barve, čas cvetenja in upoštevali seveda vse ključne karakteristike rastlin. Kadar želimo vključevati vsa čutila, je skladen barvni izbor zelo pomemben, pri čemer gre upoštevati barve cvetov, listja in lubja. Neskladje barv ustvari v prostoru zmedo.

Prijeten vonj je zelo pomemben, zato je ključno poznati rastline, ki dišijo v vseh letnih časih Vonj purpusovega kovačnika nas bo v januarju in februarju ponesel naprej v pomlad, čudovit vonj glicinije omamno zaznamuje maj, cvetovi bezga so velikokrat nostalgični opomnik na otroštvo pri babici, poletna sivka in žajblji ki nas popeljejo v Sredozemlje … Številne cvetlice so jedilne, številne grmovnice imajo plodove in zato je okušati v okrasnem vrtu prav tako pomembno. Ko se dotikamo svilnatih cvetov, mehkih listov ali hrapavega lubja, vključujemo tip in prav je, da vrt zaznavamo tudi na ta način. Šelestenje listja, šumenje vode ter žuželke in ptice v vrtu pa prinašajo zanimive zvoke in tako vemo, da vrt živi. Če torej želimo, da vrt na nas deluje blagodejno, če želimo, da bo hortiterapija uspešna, če naj bo vrt naš velnes, selfnes in še kaj več, moramo z njim komunicirati.

Zeliščni dišavni vrt samostana Olimje je bil poseben izziv Moj cilj je bil še bolj povezati samostansko zgradbo z vrtom ter obiskovalcu naložiti nujno komunikacijo z rastlinami. Velike posode, ki sem jih oblikoval in umestil v vrt, so povezale vrt in stavbo. Stopnice, ki so presekale brežino z nasadi sivke in žajblja, pa so popeljale obiskovalca med rastline. Pomladnega dodatka barv s cvetočimi perunikami ne gre zgrešiti, saj je ravno to povezava s čebelnjakom na vrhu dišeče brežine. Tekst: Simon Ogrizek, dipl. inž. agr. in hort. Foto: Floral & Landscape design consulting, Center za zunanjo ureditev, d. o. o.