Vodilna slovenska skupnost za inovacije v zdravstvu

HealthDay.si je vodilna slovenska skupnost za inovacije v zdravstvu. Deluje kot povezovalec med vsemi deležniki, pri čemer pacienta postavlja na prvo mesto.Od leta 2014 do danes je organizirala vrsto dogodkov, nudi podporo inovativnim podjetjem v zdravstvu in je članica mednarodne mreže zdravstvenih ekosistemov European Connected Health Alliance. Deluje v okviru Tehnološkega para Ljubljana, ustanovitelji in ustanovni člani pa so še Better, Xlab, Mesi, Roche Slovenija in Ljubljanski univerzitetni inkubator.

Več informacij na www.healthday.si.