Policija je dva tedna po okrutnem umoru 77-letnega Slavka Knaflja, ki so ga krvniki brutalno pretepli in ga zvezanega pustili umreti sredi gozda, prijela štiri osumljence, za katere je preiskovalna sodnica v četrtek odredila pripor. Mladeniči, stari 18, 19, 23 in 24 let, so se 18. marca popoldne iz domačega Kočevja pripeljali do vasice Zgornje Duplice nad Grosupljem, parkirali avto in se peš odpravili do bivališča 77-letnika, ki je že trinajst let živel v zabojniku sredi gozda. Četverica je namreč slišala, da naj bi bil gospod kar premožen, četudi je že leta dolgo živel le od 400 evrov socialne podpore. Ko so po njegovem domu in okoli njega stikali za vrednimi predmeti, jih je Knafelj zalotil, dogodke tistega dne opisuje Damjan Petrič, vodja SKP na PU Ljubljana. »Napadli so ga, ga pretepli, mu zvezali roke in noge. Preiskali so tako njega kot njegovo bivališče, našli in vzeli so 2000 evrov gotovine in dva telefona. Hudo pretepenega in zvezanega so ga tam pustili vse do naslednjega poldneva, ko ga je našel znanec,« pojasnjuje Petrič. Ta znanec je poklical policijo in rešilce, a je bilo za 77-letnika, ki je v hudih bolečinah umiral skoraj 24 ur, prepozno. Četverici naj bi ravno zaradi tega očitali umor iz koristoljubja in na grozovit način, zaradi česar jim grozi od 15 do 30 let zapora.

Nekaj dokazov odvrgli ali zažgali V kakšen teden dni trajajoči preiskavi je sodelovalo okoli 200 policistov in kriminalistov PU Ljubljana, posebne enote, enote s službenimi psi, pa tudi potapljači. Zbirali so sledi, preiskovali širše območje gozda, opravili razgovore z več kot 70 osebami, preverili pa tudi večje število posnetkov nadzornih kamer. »Na begu s kraja zločina proti domu so osumljenci po kakšnih 15 kilometrih v potok odvrgli rokavice, podkape, ukraden telefon. Ko so iz medijev izvedeli, da je žrtev umrla, pa so oblačila, ki so jih nosili v času storitve kaznivega dejanja, doma zažgali, da bi se znebili dokazov,« še pravi Petrič. Na osnovi dokazov sledi, ki so jih preiskali v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, so prvega osumljenca prijeli 30. marca, naslednji dan pa še ostale tri.

Lani v gozdu umrl tudi brat O pokojniku so sosedi in znanci govorili le lepo, četudi so ga morebiti imeli za vaškega posebneža. »Bil je pravi gospod. Že res, da je bil malo poseben in da je živel v gozdu, ampak nikomur ni želel nič slabega, tudi v napoto ni bil nikomur,« je na dan najdbe trupla povedal eden od domačinov. Nikomur ni bilo jasno, kdo bi se spravil na takšno dobričino brez denarja. Večkrat na dan je kolesaril na kavo v Grosuplje, nikakršen problem se mu ni bilo zapeljati niti do Ljubljane, njegova moč in vztrajnost pa verjetno izvirata iz mladosti, ko se je preizkušal kot profesionalni kolesar. Sovražnikov ni imel, denarja pa tudi ne, razen tistih 2000 evrov, ki naj bi jih prav v petek, na dan tragične smrti, porabil za popravilo motornega kolesa. V gozdu nedaleč stran od Slavka je do smrti lani živel še njegov brat. Po navedbah Damjana Petriča sta preiskava kraja dogodka in obdukcija pokazali, da je umrl naravne smrti, brez kakršnih koli sledi nasilja. Povezave med obema smrtma ni,« je bil jasen.