Včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 1879 PCR-testov in potrjenih 273 novih okužb. Umrlo je sedem bolnikov s covid-19. Število novih okužb je nizko predvsem zaradi manjšega števila testiranj, saj je bil včeraj praznik. Poleg PCR-testov je bilo opravljenih sicer še 3511 hitrih antigenskih testov.

Delež pozitivnih PCR-testov je znašal 14,5 odstotka. V Sloveniji je po podatkih Sledilnika covid-19 trenutno 1395 aktivnih primerov okužbe.

V bolnišnicah se danes zdravi 573 bolnikov s covid-19, od tega jih 132 potrebuje intenzivno nego.

14-dnevna incidenca primerov na 100 tisoč prebivalcev na ravni države znaša 633,8. Najvišji sta v goriški (896,8) in savinjski regiji (764,1). Na tretjem mestu je osrednjeslovenska regija z incidenco 659,1. Najnižja je v posavski (355,3) in pomurski regiji (417). Sedemdnevna incidenca znaša na ravni Slovenije 314,4. Vrstni red najslabših in najboljših regij je enak kot pri 14-dnevni incidenci.

V aprilu 347.000 odmerkov različnih cepiv proti covidu-19 Nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19 Jelko Kacin, je povedal, da bo v aprilu v Sloveniji na voljo 347.000 odmerkov različnih cepiv proti covidu-19. Jutri pričakujejo blizu 41 tisoč odmerkov cepiva podjetij Pfizer in BioNTech. Enako število naj bi prejemali tedensko do konca meseca. Za mesec maj načrtujejo po 35 tisoč odmerkov tega cepiva na teden. Zadnji teden maja pa že blizu 74 tisoč odmerkov tega cepiva. To število naj bi tedensko v Slovenijo prihajalo tudi cel junij.