Včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 1879 PCR-testov in potrjenih 273 novih okužb s covidom-19; umrlo je sedem bolnikov. Število novih okužb je nizko predvsem zaradi manjšega števila testiranj, saj je bil včeraj praznik. Poleg PCR-testov je bilo opravljenih sicer še 3511 hitrih antigenskih testov. Delež pozitivnih PCR-testov je znašal 14,5 odstotka. V Sloveniji je po podatkih Sledilnika covid-19 trenutno 1395 aktivnih primerov okužbe.

V bolnišnicah se danes zdravi 573 bolnikov s covidom-19, od tega jih 132 potrebuje intenzivno nego. 14-dnevna incidenca primerov na 100 tisoč prebivalcev na ravni države znaša 633,8. Najvišji sta v goriški (896,8) in savinjski regiji (764,1), na tretjem mestu je osrednjeslovenska regija z incidenco 659,1; najnižja pa je v posavski (355,3) in pomurski regiji (417). Sedemdnevna incidenca znaša na ravni Slovenije 314,4. Vrstni red najslabših in najboljših regij je enak kot pri 14-dnevni incidenci.

Do konca tedna do 179 postelj za intenzivno nego Minister za zdravje Janez Poklukar je po današnjem obisku UKC Ljubljana povedal, da se trudijo povečati kapacitete za sprejem bolnikov s covid-19 in kapacitete intenzivnih oddelkov. Opozarja, da v tretjem valu hitreje rastejo potrebe po intenzivnih posteljah. Povedal je, da se s slovenskimi bolnišnicami trenutno trudijo vzpostaviti 155 postelj za intenzivno nego. Do konca tedna želijo vzpostaviti do 179 intenzivnih postelj. Poklukar verjame, da bodo s tem uspeli slediti potrebam. Hkrati je izpostavil visoke kadrovske potrebe, ki jih s seboj prinašajo intenzivni oddelki. Pravi, da na teh potrebujejo kar trikrat več zdravstvenega osebja kot na običajnih oddelkih. Če se bodo intenzivni oddelki povečevali, se zato znajo pojavljati kadrovska pomanjkanja oziroma omejitve drugih programov. Zalog opreme za osebno varovanje, kisika in aparatur, ki jih potrebujejo za intenzivno zdravljenje, je v Sloveniji za zdaj dovolj.

V aprilu 347.000 odmerkov različnih cepiv proti covidu-19 Nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19 Jelko Kacin je povedal, da bo v aprilu v Sloveniji na voljo 347.000 odmerkov različnih cepiv proti covidu-19, in ocenjuje, da gre za »že kar zajetno številko«. Glede cepiva AstraZeneca meni, da moramo počakati do končne ocene Eme in upa, da bo ta uporabo cepiva kmalu sprostila. Možnost, da bi posamezniki lahko izbirali, s katerim cepivom bodo cepljeni, zavrača. Pravi, da bodo posamezniki, ki so bili doslej cepljeni z enim cepivom (z obema odmerkoma, ko je to potrebno), ob naslednji priložnosti prejeli cepivo drugega proizvajalca, da bi tako čim bolj zaokrožili odpornost. Kacin za jutri pričakuje blizu 41 tisoč odmerkov cepiva podjetja Pfizer. Enako število naj bi prejemali tedensko do konca meseca. Za mesec maj načrtujejo po 35 tisoč odmerkov tega cepiva na teden, zadnji teden maja pa že blizu 74 tisoč odmerkov tega cepiva. To število naj bi tedensko v Slovenijo prihajalo tudi ves junij. »Pfizerjevega cepiva bo v juliju torej najmanj 300 tisoč,« napoveduje Kacin. Dobava cepiva Moderne bo bolj omejena. V mesecu aprilu lahko računamo na 30.400 odmerkov. Za cepivo AstraZeneca pa je Kacin povedal, da je prvič večjo količino odmerkov dobavila 1. aprila. Tedaj je pošiljka znašala 45.600 odmerkov. V naslednjih tednih lahko pričakujemo dodatne pošiljke, ki pa še nekaj tednov ne bodo dosegle količine, ki je bila dobavljena 1. aprila. Do konca aprila naj bi dobili skupno blizu 134 tisoč odmerkov tega cepiva. Aprila pričakujejo tudi blizu 21 tisoč odmerkov cepiva Janssen.