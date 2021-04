Civilno družbene organizacije Eko Krog, civilna iniciativa Danes, Mladi za podnebno pravičnost, Smetumet in Inštitut 8. marec so v okviru kampanje Za pitno vodo danes v DZ oddale 9254 podpisov za zakonodajni referendum o noveli zakona o vodah, ki jo je državni zbor (DZ) potrdil pred tednom dni.

»Nesprejemljivo je, da zaščita pitne vode še vedno ni samoumevna. Predlagane spremembe so poglobile nezaupanje v delo ministrstva za okolje in prostor in jasno pokazale, da ima gospodarstvo prednost pred zdravjem ljudi. Zakon, ki je nepremišljen in nima nobene podpore v strokovni javnosti ter ima lahko dolgoročne posledice na stanje voda, ni v interesu državljanov Slovenije. Ohraniti moramo zdravo pitno vodo in prost dostop do obale,« je na današnji tiskovni konferenci pred DZ opozoril Miha Stegel s civilne iniciative Danes.

Macerl: Preizkus demokratičnosti Slovenije »Po več kot 53.000 podpisih peticije za pitno vodo in več tisoč podpisih za referendum je današnje glasovanje za veto v državnem svetu velik preizkus demokratičnosti in vizije prihodnosti Slovenije. Na tehtnici bo nekaj obljubljenih bombončkov, ki se jih z zakonom ponuja občinam za urejanje vodotokov, na drugi strani pa prihodnost enega najdragocenejših naravnih virov - zdrave, pitne vode. Županom na današnji dan sporočam: danes imate izjemno priložnost, da obranite naše največje bogastvo - pitno vodo,« je povedal Uroš Macerl iz Eko kroga, ki upa, da bo prevladal razum in da bo državni svet (DS) izglasoval veto na novelo zakona. Sara Štiglic iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost je opozorila, da politika s svojimi dejanji uničuje prihodnost mladih. »Zaskrbljujoče je, da je kljub temu, da bo z novelo zakona prišlo do hujšega poseganja v naravo in nenazadnje pitno vodo, za določene še vedno pomembnejši kapital. Mladi si želimo živeti dostojno, kar pa nam s takšnimi spremembami žal ne bo omogočeno. Za pravico do pitne vode se bomo borili do konca.« je dejala Štigličeva. Predstavniki nevladnih organizacij so ob tem opozorili, da je bila novela podana v javno razpravo le za dva tedna in da so bile ključne sporne spremembe vložene šele po njej, zato javnost sploh ni imela možnosti, da bi se do novele opredelila. Takšno vodenje postopka je po njihovih opozorilih v nasprotju z mednarodnim pravom, še posebej z Aarhuško konvencijo, v nasprotju s pravom EU in v nasprotju s slovenskim zakonom o varstvu okolja.

V DZ še ena pobuda za referendum s 33.670 podpisi Svojo pobudo za referendum o sporni noveli zakona o vodah je danes v državni zbor predalo tudi gibanje Zdrava družba in ji priložilo 33.670 podpisov. Ljudstvo vode ne da in začela se je ljudska pomlad, so v gibanju, ki je zbiralo podpise pod pobudo Vode ne damo, povzeli dve glavni sporočili. Pri tem so izpostavili »neverjeten odziv ljudstva, navkljub zaprtju države in praznikom, kar je nedvomno oteževalo zbiranje podpisov«. »Tak množičen odziv državljank in državljanov je jasno sporočilo ljudske iniciative oblastem, ki je ignorirala naša upravičena pričakovanja, da se zaprtja države ne bo zlorabljalo za izvajanje zakonodajne dejavnosti oziroma sprejemanja spornih zakonov,« so zapisali, in poudarili, da »volivke in volivci več kot očitno ne pristajamo več na režimsko ignoriranje volje ljudstva in temeljnih vrednot človečnosti«.

SD: Narava mora biti pred dobičkom Iniciativi za zbiranje podpisov za referendum o zakonu o vodah so se pridružili tudi v SD. »Socialni demokrati smo že ob obravnavi novele zakona v državnem zboru napovedali, da v kolikor bo zakon, ki ogroža ustavno pravico do pitne vode, sprejet, si ljudje zaslužijo, da povedo, ali pristajajo na ogrožanje naravnih vodnih virov in nižanje že doseženih standardov varovanja slovenskih voda,« so danes zapisali v SD. Sporni zakon o vodah bi namreč po njihovem prepričanju ogrozil kakovost podzemne vode, saj omogoča gradnjo visoko onesnažujočih objektov na samih vodovarstvenih območjih. Zato verjamejo, da je treba zakon o vodah, »ki je bil sprejet na hitro, nepremišljeno in nestrokovno«, čim prej izničiti. V kolikor DS na zakon o vodah danes ne bo vložil veta, jim za preprečitev njegove uveljavitve ostane samo še naknadni zakonodajni referendum, so zapisali v SD in napovedali, da bodo v tem primeru civilni družbi ponudili njihovo terensko infrastrukturo in pomoč pri zbiranju zahtevanih 40.000 podpisov.