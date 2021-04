Popoldne se bodo oblaki trgali, nastalo bo še nekaj snežnih ploh, burja bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo kratkotrajne, predvsem snežne plohe. Popoldne bo prehodno zapihal severozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do okoli -12, ob morju okoli -1, najvišje dnevne od 4 do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zjutraj in dopoldne bodo marsikje razmere povsem zimske. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo veter prenašal sneg in gradil zamete.

Obeti: V četrtek bo večinoma sončno vreme, v petek pa se bo nekoliko pooblačilo, pihati bo začel jugozahodnik. Oba dneva bo zjutraj zelo hladno, zato bo verjetna pozeba.

Vremenska slika: Preko naših krajev se pomika izrazita hladna fronta, nad severnim Sredozemljem je nastal plitev ciklon. S severnim vetrom je k nam začel pritekati zelo hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki se bodo dopoldne od severa umikale proti jugu. Ob morju bo večinoma deževalo, drugod bo snežilo do nižin. Pihal bo severovzhodni veter, v Kvarnerju močna burja. Popoldne se bo od severozahoda delno jasnilo, nastajale bodo snežne plohe. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v Alpah bodo popoldne nastajale krajevne plohe.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena sprva še obremenilen, čez dan pa bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala.

V sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.