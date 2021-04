Neverjetno je, kako je Baylor Gonzago, ekipo, ki je v celotni sezoni mlela vse pred seboj, dosegala skoraj 90 točk na tekmo in vse tekmece premagovala z dvomestno prednostjo, stisnil in uničil že na samem začetku današnjega finala. Povedli so takoj z 9:0 in v deseti minuti vodili že z 29:10; Gonzaga je prednost do polčasa stopila na deset točk, vendar so teksaški Medvedi s skupno kar 10 zadetimi trojkami prednost znova dvignili na 20 in tekma je bila odločena. Gledali smo nekaj podobnega kot v polfinalu, ko se je Baylor dobesedno sprehodil mimo Houstona, ga že v prvem polčasu »razbil«s 25 točkami prednosti in te ni več izpustil iz rok.

Od pričakovano izjemnega, spektakularnega finala med dvema prvima nosilcema in največjima favoritoma sezone danes tako ni bilo veliko. Gonzaga kot da se je po izjemni sezoni (31 zmag brez poraza) utrudila in ni imela več moči. Res pa je, da jim je veliko energije vzela že nedeljska polfinalna tekma z največjim presenečenjem sezone, kalifornijsko UCLA. Gonzaga, vajena lahkih zmag, je do te prišla šele po podaljšku (93:90) s košem Jalena Suggsa dobesedno v zadnji sekundi tekme.

Najboljši igralec današnjega finala je bil Jared Butler, ki je bil izbran tudi za najboljšega igralca celotnega zaključnega turnirja v Indianapolisu. Butler, izbran sicer tudi v najboljšo peterko letošnje celotne sezone, je dosegel 22 točk, od tega štiri trojke, kot vselej pa sta pomemben delež k zmagi prispevala njegova branilska kolega MaCio Teague (19) in Davion Mitchell (15). Ko ta razigrana trojice krene na »polno«, jih je skorajda nemogoče ustaviti. Pri Gonzagi je bil v finalu najboljši že omenjeni Suggs (22 točk), manjkal pa je večji prispevek obeh krilnih centrov, Drewa Timmeja in Coreya Kisperta (vsak po 12 točk), ki sta letos nosila igro Gonzage na tako visokih obratih.

Baylor, ekipa trenerja Scotta Drewa, je bila v letošnji Marčevski norosti prvi nosilec Južne konference (regionalne skupine) in je na poti do finala izločila tekmece kot Wisconsin, Villanova, Arkansas in Houston, torej zelo lepo bero tradicionalno močnih nasprotnikov. Gonzaga iz washingtonskega Spokaneja nedaleč od Seattla, sicer letos prvi nosilec Zahoda, pa bo na naslov lige NCAA morala še počakati, saj ga doslej v zgodovini tudi še ni osvojila (je pa bila na zaključnem turnirju leta 2017); trener Mark Few tam sicer gradi zelo konsistentno košarkarsko zgodbo že nekaj let, a mu vsakič nekaj malega zmanjka za končni uspeh.