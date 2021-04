Zastoji sicer nastajajo tudi na med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Razdrtim v obe smeri. Del ceste pa je pri razcepu Razdrto popolnoma zaprt v vse smeri. Pred Senožečami je bila kolona vozil proti Ljubljani že pred zaprtjem dolga sedem kilometrov in pol.

Tovorna vozila se morajo na primorski avtocesti izločati iz prometa pred Vrhniko proti Kopru ter iz smeri Fernetičev in Kozine proti Ljubljani. Nekateri med njimi pa so z avtoceste zavili na državne ceste, kjer ravno tako povzročajo probleme, je povedal vodja vzdrževanja na CPK Andraž Vidmar. Tako so zaradi zdrsov tovornih vozil težave predvsem na cestah med Kozino in Starodom, na območju Postojne in med Divačo in Razdrtim.

Vidmar je povedal še, da so imeli v pripravljenosti vse terenske ekipe za posipanje in pluženje cest, ki so lahko posredovale takoj ob prvih snežinkah. Trenutno je na terenu 15 plužnih skupin.

Na Vipavskem promet ovira tudi močna burja. Zato je na vipavski hitri cesti promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Najmočnejši sunek burje je bil izmerjen na območju Podnanosa 90 kilometrov na uro.

Na spletni strani Družbe za avtoceste RS (Dars) zato voznike pozivajo, da je v takih vremenskih razmerah obvezna uporaba zimske opreme.