V ligi prvakov se začenjajo četrtfinalni boji, ki pa bodo odigrani brez slovenskih predstavnikov, saj so se Josip Iličić (Atalanta), Jan Oblak (Atletico Madrid) in Kevin Kampl (Leipzig) od tekmovanja poslovili v osmini finala. Prva obračuna bosta v Manchestru in Madridu odigrana nocoj ob 21. uri, jutri pa se bodo med seboj pomerili še Bayern München in PSG ter Porto in Chelsea.

Manchester City – Borussia (D)

Borussia Dortmund bi na žrebu četrtfinalnih parov v Nyonu težko dobila zahtevnejšega nasprotnika. Čeprav Manchester City od prihoda Pepa Guardiole na stadion Etihad še ni dočakal uvrstitve v polfinale, pa je moštvo s 26 zmagami na zadnjih 27 tekmah v zastrašujoči formi in še vedno v igri, da kot prvi angleški klub sezono konča s štirimi osvojenimi lovorikami. Nemški predstavnik za nameček v drugi polovici sezone tone v vse globljo krizo, iz katere je ne uspe potegniti niti prvi strelec lige prvakov Erling Haaland. Zadnji prvenstveni poraz proti Eintrachtu iz Frankfurta je Dortmundčane še dodatno oddaljil od mest, ki prinašajo nastope v najmočnejšem evropskem tekmovanju, kar je še okrepilo govorice o odhodu Norvežana iz kluba.

Za napadalca sta zanimanje že pokazala Real Madrid in Barcelona, kjer sta bila prejšnji teden na obisku njegov oče Alf-Inge in sloviti agent Mino Raiola, pravi vihar na medmrežju pa je zanetila fotografija 20-letnika izpred nekaj let v dresu Manchestra Cityja. »Govoril sem z Minom Raiolo in mu povedal, kakšni so naši načrti z Erlingom. Ne moti me, če se želi Mino naužiti sonca in prste namakati v Sredozemskem morju. Sem pomirjen, saj vem, kaj naš klub želi,« je Raiolov obisk Španije komentiral športni direktor Borussie Dortmund Michael Zorc.

Haaland je v svoji kratki nogometni karieri že postal najmlajši nogometaš z 20 doseženimi goli v ligi prvakov, nocoj pa lahko po Cristianu Ronaldu, Robertu Lewandowskem, Edisonu Cavaniju in Ruudu van Nistelrooyju postane komaj peti nogometaš v zgodovini z zadetkom na sedmih zaporednih tekmah elitnega klubskega tekmovanja. »Če kdo v Manchestru dobro pozna Borussio Dortmund, sem to jaz. Poznam kulturo kluba in njihov način igre. Ni nevaren zgolj Haaland, tu so še Jadon Sancho, Marco Reus in Mats Hummels. Imajo tudi Emreja Cana , ki lahko igra na sedmih, osmih, devetih različnih položajih. V njihovem moštvu ni nogometaša, ki ni kakovosten. Morda v nemškem prvenstvu v letošnji sezoni ne blestijo, a na eni oziroma dveh tekmah je mogoče prav vse. To je proti njim v osmini finala občutila tudi Sevilla, ki velja za eno najboljših ekip pri igranju na izpadanje. V Nemčiji sem bil tri leta in vedno so bili močan nasprotnik. Poskušali bomo biti agresivni, saj želimo zmagati,« pravi Pep Guardiola.