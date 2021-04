V Bilbau, ki bo leta 2023 gostil uvodno etapo francoskega Toura, sta se prvič v letošnji sezoni in premierno na kronometru po lanskem na Touru v medsebojnem dvoboju neposredno pomerila prvi (Roglič) in drugi (Pogačar) kolesar na svetovni lestvici mednarodne zveze Uci. Kljub padcu in poškodbam na nedavni dirki Pariz–Nica, na kateri je do takrat dobil kar tri etape in bil zadnji dan na pragu skupne zmage (na koncu je bil šele 15.), je 31-letni Kisovčan v prvem dejanju šestetapne preizkušnje po Baskiji dosegel že 51. zmago v profesionalni karieri, od tega dvanajsto v vožnji na čas. Z včerajšnjim uspehom je devet let mlajšega Pogačarja ujel tudi po številu zmag v tej sezoni – odslej imata vsak po štiri.

Na kronometru, ki se je začel z 2,6 kilometra dolgim vzponom in končal s 600-metrskim »zidom« z naklonom do skoraj 20 stopinj in ciljem v parku Etxebarria, je Roglič startal med prvimi in s povprečno hitrostjo 48,22 km/h postavil čas 17 minut in 17 sekund, ki ga do konca ni uspelo izboljšati nobenemu njegovemu nasprotniku. Še najbolj se mu je približal Američan McNulty, ki je na cilju – potem ko je bil pri merjenju vmesnega časa na 4,7 kilometra pet sekund hitrejši – na koncu zaostal za dve sekundi. Pogačar, ki je šel na progo zadnji, je bil pri vmesnem času dve sekundi hitrejši od Rogliča. Toda v nadaljevanju je nepričakovano popustil in ciljno črto prečkal s kar 28 sekundami zaostanka za Rogličem, enak čas pa sta dosegla tudi Britanec Adam Yates (Ineos.Grenadiers), na stavnicah za slovenskim dvojcem tretji favorit za skupno zmago v Baskiji, in Novozelandec Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation).

Pogačar ni našel pravega ritma Roglič, ki je v Baskiji slavil leta 2018 (tudi takrat je slavil v kronometru), je imel včeraj veliko razlogov za zadovoljstvo. »Lepo se je vrniti na dirko, na kateri sem bil najboljši pred tremi leti. Zelo sem vesel in srečen zaradi svoje predstave na kronometru. Tako za mano kot za celotno ekipo je dober dan. Kronometer? Na tej dirki zelo rad tekmujem v vožnji na čas, ker je vedno nekaj posebnega in predstavlja velik izziv z vzponi in spusti, ovinki, strmim zaključnim vzponom… Vozil sem hitro, kolikor sem le mogel. Je bilo kar zabavno,« je ocenil Primož Roglič. Na vprašanje, kako komentira veliko prednost pred Pogačarjem in napovedi, da sta glavna favorita za skupno zmago, je Rogla odgovoril: »Na dirki nisva samo midva, ampak še veliko drugih odličnih kolesarjev. Za nami je šele prva etapa in do konca je še daleč. Seveda tudi po zadnji etapi želim biti v rumeni majici vodilnega v skupnem seštevku. Tako jaz kot ekipa bomo naredili vse za to, potem pa bomo videli, kako bomo pri tem uspešni.« Pogačar je do včeraj nastopil na dveh kronometrih na letošnjih večetapnih dirkah po Združenih arabskih emiratih in od Tirenskega do Jadranskega morja – na obeh je bil tudi skupni zmagovalec – ter bil obakrat četrti, v Bilbau pa mesto slabši. »Ne vem, mogoče sem v prvem delu porabil preveč moči. Nisem našel pravega ritma, obenem pa me je bilo še malce strah zadnjega klanca. Ob reki sem izgubil nekaj pomembnih sekund, malo bolj je ob koncu pihal tudi veter, a ne glede na vse sem se dobro počutil. Zame je to dober rezultat. Pomembno je imeti dobre noge in se že veselim nadaljevanja,« je dejal Tadej Pogačar.

Danec presenetil favorita Velikonočno nedeljo je zaznamovala dirka svetovne serije po Flandriji, ki jo je presenetljivo dobil Danec Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-step). Na drugi letošnji enodnevni spomladanski klasiki, ki spada med pet »spomenikov sezone« (poleg nje še Milano–San Remo, na kateri je zmagal Nizozemec Jasper Stuyven, Liege–Bastogne–Liege, Lombardija in Pariz–Roubaix, ki je z 11. aprila že preložen na 3. oktober), je iz vodilne trojice 17 kilometrov pred koncem odpadel Belgijec Wout van Aert (Jumbo Visma). V boju za zmago na več kot 254 kilometrov dolgi progi s kar 19 kratkimi in zahtevnimi vzponi ter 17 napornimi odseki z granitnimi kockami sta tako ostala zgolj Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in Danec Asgreen. Toda van der Poel, zmagovalec lanske dirke, ki je bila na sporedu oktobra (po fotofinišu je ugnal van Aerta), v taktičnem in dramatičnem ciljnem sprintu ni ponovil nedavne zmage na dirki svetovne serije Strade Bianche v Italiji. Štirikratnega svetovnega prvaka v ciklokrosu je ugnal prav tako 26-letni Asgreen, ki je dosegel največji uspeh v karieri, zdaj je pri osmih zmagah in že drugi v zadnjih devetih dneh na dirkah svetovne serije, kajti pred tem je bil najhitrejši na klasiki Saxo Bank v Belgiji (van der Poel je bil tretji). »Ker sem se kljub dolgi dirki počutil v zadnjih kilometrih zelo dobro, sem se odločil zaupati svojim sprinterskim sposobnostim. Z van der Poelom sva imela dovolj naskoka pred tekmeci, zato sva lahko v sprintu taktizirala. Pravočasno sem se odločil, kdaj bom krenil v napad, na koncu pa so odločile malenkosti,« je ocenil Kasper Asgreen (v finišu se je ves čas vozil v van der Poelovem zavetrju), prvi Danec z zmago na tej dirki po letu 1997, ko je slavil Rolf Sörensen.

Po Baskiji v številkah Prva etapa (posamični kronometer, 13,9 km, Bilbao-Bilbao): 1. Roglič (Slo, Jumbo-Visma) 17:17, 2. McNulty (ZDA, UAE Team Emirates) + 0:02, 3. Vingegaard (dan) + 0:18, 4. Foss (Nor, oba Jumbo-Visma), + 0:24, 5. Pogačar (Slo, UAE Team Emirates), 6. A. Yates (VB, Ineos-Grenadiers), 7. Bevin (NZel, Israel Start-Up Nation) vsi + 0:28, 8. Schelling (Niz, Bora-Hansgrohe) + 0:29, 9. Aranburu (Špa, Astana-Premier Tech) + 0:30, 10. Schachmann (Nem, Bora-Hansgrohe) + 0:31, 51. Polanc (Slo, UAE Team Emirates) + 1:13.