Zdravstveni zavod Zdravje bo brezplačne hitre antigenske teste po novem ponujal na treh lokacijah. V svojih prostorih na naslovu Vilharjev podhod 1 bodo brezplačne hitre teste od ponedeljka do četrtka opravljali med 14. in 17. uro, ob petkih med 12. in 15. uro ter ob sobotah med 11. in 14. uro.

Na Kongresnem trgu bo hitro testiranje vse delovne dni potekalo med 14. in 17. uro, ob sobotah pa med 9. in 12. uro. Nova lokacija pa je parkirišče Tivoli, kjer bodo brezplačne hitre teste opravljali le med tednom, in sicer med 9. in 12. uro. Na brezplačna hitra testiranja v Ljubljani se za zdaj še vedno ni treba predhodno naročati, pacienti morajo s seboj imeti le osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja.