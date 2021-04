Novi zakon o varstvu javnega reda in miru: 250 evrov za kazanje “premoženja” v javnosti

Ministrstvo za notranje zadeve je v državni zbor vložilo novi zakon o varstvu javnega reda in miru. Bistvenih presenečenj ni, kaznovanje vard ostaja, toda paradiranje v uniformi in z imitacijo orožja je zdaj prekršek le, če to počnete na javnem, ne pa tudi na zasebnem kraju.