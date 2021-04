Novost naprodaj fiat 500e

180 km je električni doseg, če je zmogljivost baterije 23,7 kWh, v primeru zmogljivejše (42 kWh) pa 320 kilometrov.

3,63 m je dolžinska mera električnega fiata 500, ki je na voljo v 9 barvah karoserije.

"Gre za večkrat nagrajeni model, ki je tudi prodajno uspešen. Električna različica gre v korak s časom. Je tehnološko napredna in predstavlja mobilnost na italijanski način. Ker je električni fiat 500 zelo tih, so mu zaradi pešcev in kolesarjev vgradili sistem, ki oddaja glasbo." (Matej Ahačič, Avto Triglav)

26 cm (10,25 palca) je velikost barvnega zaslona na dotik. Na sredinski konzoli je predal, ki omogoča brezžično polnjenje telefona.

34.990 € je osnovna cena, z upoštevano subvencijo in popustom 28.440 evrov. maš