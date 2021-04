Tega se zelo dobro zavedajo tudi šefi v avtomobilskih podjetjih, zato glavni oblikovalci postajajo vedno večje »živine«. Natančneje, strokovnjaki, ki imajo pri odločitvah vse večjo besedo, na razpolago pa seveda tudi vedno več denarja. In če kaj, v avtomobilski industriji je prav denar sveta vladar. Podjetja, ki ga namenjajo največ za razvoj, kamor sodi tudi oblikovanje, so tudi poslovno najuspešnejša.

Moda in oblikovanje gresta z roko v roki od samega nastanka avtomobila dalje. Vse seveda nikoli ni in nikoli ne bo potekalo gladko in brez težav, saj morajo oblikovalci upoštevati tudi tehniko in zahteve po večji varnosti vozil. Zato lep avto, s katerim zadenejo okus kupcev, ni tako lahko oblikovati, kot si mogoče navadni smrtnik predstavlja. V razvoj novega avtomobila pa so zato že od nekdaj vedno bolj vključeni kreativni ljudje, umetniki, ilustratorji, kiparji in tudi inženirji, z občutkom za kreiranje nove oblike.

Cilj vsakega oblikovalca je avto narediti prepoznaven že na prvi pogled. Da ljudje takoj vedo, za katero znamko gre. In to večini uspeva z odliko. Seveda ima vsaka znamka svojo identiteto, to pa morajo oblikovalci stalno razvijati in nadgrajevati, pri tem pa ne smejo pozabiti na tradicijo in značilnosti iz preteklosti. Tako združujejo v enem avtomobilu preteklost in prihodnost. A vendarle se preteklost in prihodnost močno razlikujeta. Poglejte samo določen model izpred 30 let in ga primerjajte z najnovejšim, razlika v oblikovnih smernicah je očitna.

Oblikovalci danes veljajo za velike in bogato plačane smrtnike, kot so na primer športni zvezdniki. Kljub temu pa velja, da je oblikovanje v avtomobilski industriji ekipno delo. Avtomobil je namreč v primerjavi z drugimi izdelki zelo zahteven, ker je dejansko premikajoči se statusni simbol, zato njegova oblika močno vpliva na kupca. Kdor se v avto ne zaljubi na prvi pogled, ga le s težavo tudi kupi.

A včasih v svetu oblikovanja vlada tudi narobe svet in so nam zastareli modeli bolj všeč kot njihovi nasledniki. Meni se tako fiat bravo letnik 1996 zdi očem še vedno všečen, zagotovo veliko bolj kot njegov naslednik tipo. Če je pri avtih to prej izjema kot pravilo, pa je v življenju to nekaj čisto običajnega in vsakdanjega. Še vedno mi je namreč všeč postavna črnolaska, ki sem jo spoznal pred 26 leti in je vmes postala moja žena…