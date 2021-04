Serija, za katero je že spisana pilotna epizoda, se glede na zasedbo sliši kot nekaj, kar bi dobili, če bi vprašali tako ljubitelje boksa kot ljubitelje serij. Pojdimo torej po vrsti. Najprej je tu ekshibicijski dvoboj z Royem Jonesom mlajšim, ki ga je lani v osmih rundah po dve minuti oddelal 54-letni železni Mike. Bilo je neodločeno, vsi so mislili, da bo glede na starost obeh šampionov tudi malce nerodno, a je bilo nazadnje predvsem povedno. Tyson se je po petnajstih letih izven ringa pripravil tako dobro, da v losangeleškem Staples Centru ni bil le bleda senca svojih najboljših let, pač pa je spomnil nanje. Zanimanje zanj je zaradi tega poskočilo.

Po naključju je tudi Tysonov prijatelj, za nameček pa se ga je v vlogo legendarnega boksarja postavljalo že leta 2014, ko je prvič priletela novica o biografskem filmu, v katerem bi Foxx igral po scenariju Terencea Winterja . Ta se je med drugim podpisal pod film Volk z Wall Streeta z režiserjem Martinom Scorsesejem , ki bo zdaj torej eden izmed izvršnih producentov. Škoda, da ne bo za kamero, boste rekli, a brez skrbi. Serija, preprosto naslovljena Tyson, je vseeno v odličnih režijskih rokah, saj bo za vajeti poprijel Antoine Fuqua , znan po kriminalki Dan za trening. Ker pa je Fuqua poleg tega režiral tudi boksarsko dramo Southpaw z Jakom Gyllenhaalom , Scorsese pa ima izkušnje z Razjarjenim bikom in Robertom De Nirom , so apetiti upravičeno visoki.

Pa tudi za serijo. Jamie Foxx pač ni kateri koli igralec, sploh ko govorimo o biografskih projektih. Teksašan je oseba mnogih talentov, poleg igranja je še pevec in komik, kar je znal združiti že pri upodobitvi legendarnega glasbenika Raya Charlesa v drami Ray, za kar je leta 2005 prejel oskarja za glavno moško vlogo. Ne nazadnje pa je Foxx v boksarski drami Ali upodobil Drewa Browna , pomočnika trenerja in spremljevalca legendarnega Muhammada Alija . V niansirani športni vlogi pa je še prej navdušil v drami Za vsako ceno, v kateri je blestel ob imenih Al Pacino , Dennis Quaid in Cameron Diaz .

Tragična zgodba šampiona

Ob tem pa se sploh nismo dotaknili neverjetne življenjske zgodbe portretiranca. Filmarska ekipa bo lahko namreč zlezla pod kožo legendarnega in v enaki meri kontroverznega športnika. Športnika, ki je leta 1986 pri vsega 20 letih postal najmlajši svetovni prvak v težki kategoriji v zgodovini, bil leta 1992 obsojen na šest let zapora za posilstvo in odsedel tri. Bil nato leta 1997 na drugem dvoboju z Evanderjem Holyfieldom diskvalificiran, ker mu je odgriznil del uhlja, dve leti kasneje znova v zaporu, leta 2003 pa bankrotiral, potem ko je zapravil kakšnih 350 milijonov dolarjev. Amerika preprosto obožuje zgodbe padlih junakov.

A zgodba Mika Tysona ni le zgodba o jezi in razsipnosti, tigrih in levih na dvorišču posestva ter kokaina, seksa in alkohola. Ne, zgodba železnega Mika je tudi zgodba temnopoltega mladega fanta, ki ga ja boks potegnil z revnih brooklynskih ulic, torej tudi tega, kako ga znameniti trener Cus D'Amato ni učil le boksati, ampak predvsem živeti. In tega, kako ga je po smrti Tysonove mame celo posvojil, pa nato umrl prehitro, da bi mu stal ob strani, ko se je kot izjemno vodljiva, labilna oseba soočal s slavo, finančnimi pijavkami in številnimi aferami. Pa tragične smrti njegove štiriletne hčerke, iskanja novega smisla in vrnitve v javno življenje z vlogo v filmu Prekrokana noč in monodramo na Broadwayju.

»Veselim se sodelovanja z Martinom, Antoinom, Jamiejem in celotno ustvarjalno ekipo, ki bo občinstvu prinesla serijo, ki ne zajema samo moje poklicne in osebne poti, temveč tudi navdihuje in zabava,« Tyson ne skriva zadovoljstva, je pa na drugi strani kritičen do projekta televizijske mreže Hulu. Ta namreč mimo boksarskega šampiona pripravlja svojo, neavtorizirano serijo o boksarju, ki je bila sicer napovedana konec februarja, v času meseca zgodovine temnopoltih, zaradi česar je železni Mike producente obtožil neokusnega zaslužkarstva in nerazumevanja boja temnopoltih Američanov. Brez kontroverznosti očitno ne gre niti danes.