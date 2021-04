Potem ko je prav velika zmaga nad Partizanom v Novem mestu s kar 19 točkami razlike 19. decembra lani zaokrožila niz štirih zaporednih uspehov Krke, je tokratni poraz Novomeščanov proti Beograjčanom v 24. krogu lige ABA pika na i obupnemu negativnemu nizu dolenjskega moštva. Od omenjene zmage je namreč na prihodnjih desetih tekmah doseglo zgolj en samcat uspeh. Krki tako vse bolj grozi predzadnje mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije za obstanek v drugo ekipo 2. lige ABA. Moštvo trenerja Daliborja Damjanovića do konca rednega dela sezone sicer čakajo še obračuni z Budućnostjo, Splitom, Crveno zvezdo in FMP.

Novomeščani so bili to pot proti Partizanu v Beogradu brez možnosti za presenečenje. Sicer jim je na začetku druge četrtine uspelo izid poravnati, a to je bilo od Krke, ki na celotnem obračunu ni vodila niti enkrat, tudi vse. »Tekma me, ko gre za Partizanovo igro, ni presenetila. Pričakoval sem, da bodo igrali z veliko energije, borbeno, čvrsto, na robu prekrška. Poskusil sem pripraviti svoje moštvo na to, a kot se je dalo videti, nam ni šlo. Bili smo prepočasni v napadu, slabo smo izvajali dogovorjene napade, zaradi tega smo imeli tudi preveč izgubljenih žog. Edina dobra stvar je, da nam je uspelo ustaviti košarkarje Partizana pri skoki v napadu. Preučiti moramo napake, jih do naslednjih tekem v čim večji meri odpraviti in se boriti do samega konca lige,« je povedal Dalibor Damjanović.

Potem ko je v petek odpadel delovni sestanek lige ABA, ki ga je sklical predsednik Budućnosti Dragan Bokan, je predsednik FMP in lige ABA Đorđe Avramović sklical izredno skupščino 16. aprila. V načrtu je, da bodo predstavniki klubov takrat rešili še preostale žgoče teme tekmovanja.

Liga ABA, 24. krog: Partizan – Krka 91:67 (16:11, 41:33, 72:53, Thomas 17; Camphor in Škifić po 13, Stipčević in Barič po 11, Lapornik 8, Vrabac 5, Rebec 3, Milovanović 2, Vučetić 1), Igokea – Cibona 88:80 (21:17, 45:39, 64:53, Jošilo 15; Planinić 15), Budućnost – Mega 92:79 (22:27, 47:43, 74:67, Ivanović 20; Petrušev 28), Borac – Zadar 61:65 (16:19, 29:33, 42:52, Miletić in Todorović po 13; Onuaku 13), FMP – Mornar -:- (-:-, -:-, -:-, najboljši strelci), Olimpija – Crvena zvezda preloženo.