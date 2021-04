Spodletela odprava na cepilnega očaka

Konec lanskega poletja je premier Janša povabil avstrijskega kanclerja Kurza v severno triglavsko steno. Skupaj sta premagovala višinske metre drugega za drugim in se na koncu z zadovoljnim nasmeškom veselila svojega meddržavnega in osebnega uspeha. Ko se v navezi podaš v gorsko steno, moraš zaupati plezalnemu partnerju, opremi in lastni presoji. Vse to se je porazgubilo v politični odpravi po poteh korekcijskega mehanizma za domnevno nesorazmerno porazdeljenost cepiv med članice EU.