Tito nikoli ni zaupal izobražencem, marveč je prisegal na delavski razred. Bil pa je toliko državnika, da je vedel, da izobražene ljudi potrebuje, in je stisnil zobe. Počivalšek je glede tega isti, le da ni državnik in izobražence zaničuje vse po vrsti, od umetnikov do odvetnikov. Ne smemo pozabiti Tonina, ki si o sebi misli vse mogoče, o njem pa vsi, tudi koalicijski partnerji, vse najmanj, a prispeva spregledano podstat, na kateri so se zlepili skupaj vsi trije: pravi puritanski klerikalizem domače sorte, ki sovraži sleherni užitek.

Moj osnovni problem državljana Slovenije v pandemiji je predvsem v tem, da nikogar v vladi boj proti virusu zares ne zanima. Pretvarjajo se, ker se morajo, zaradi sosedov. Če bi bili sredi puščave, bi vse skupaj ignorirali. Gre za shizofreno pozicijo in posledice bodo vidne na prebivalstvu. Psihosocialno stanje se bo zagotovo poslabšalo. Nese nas v frustracijo, ozkost in duhovno mrtvost. Pravzaprav postajamo kot lastna vlada. Ravno ko je ne bo več, bomo mi, ljudstvo, postali kot ona. siol.net