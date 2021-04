Če letošnji Teden slovenske drame zaradi epidemije ne bi bil preložen na november, bi se ta tradicionalni festival slovenske dramatike sklenil nocoj s podelitvijo nagrad. V Prešernovem gledališču Kranj so se tako odločili, da danes razglasijo vsaj tisti del nagrajencev, ki ni vezan na izvedbo tekmovalnega in spremljevalnega programa predstav, torej dobitnike Grumove nagrade za najboljše dramsko besedilo leta, nagrade za mladega dramatika/ dramatičarko ter Grün-Filipičevega priznanja za dramaturške in teatrološke dosežke.

Univerza in kapitalizem O vseh naštetih nagradah je presojala strokovna komisija, ki so jo sestavljali Matej Bogataj, Srečko Fišer (predsednik) in Amelia Kraigher. Med 36 besedili, ki so prispela na natečaj, je najprej nominirala štiri, za najboljšo izvirno slovensko igro leta pa je nato soglasno izbrala besedilo Tega okusa še niste poskusiliMaje Šorli, sicer dramaturginje, raziskovalke in teatrologinje. »Realistično sodobno dramo o univerzitetnih spletkah in igrah moči« po mnenju žirije odlikujeta tako poznavanje dramske snovi kot plastična in verjetna karakterizacija: »Tega okusa še niste poskusili na primeru visokega šolstva razkriva številne navzkrižne družbene silnice; zaveda se, da je vsaka točka lahko tudi točka preloma in da je v času neoliberalnega polaščanja vsega le težko ohranjati krhko in dolgo usklajevano ravnovesje. Zaveda pa se tudi, da naše pravice niso pridobljene za zmeraj in da jih je treba nenehno braniti in širiti.« »Zelo sem vesela te nagrade,« pa priznava nagrajenka. »Mislim, da sem napisala družbeno angažirano besedilo, ki izpostavlja tematiko, ki je za sedanji čas pomembna in o kateri se izreka tudi politika. Visoko šolstvo v sodobnem kapitalizmu je sicer samo okvir, v katerega je zajetih sedem pomembnejših dramskih oseb; v njihovih zgodbah pa se dogaja marsikaj, o čemer pred 25 leti, ko sem sama začenjala študirati, ni bilo niti govora. Zato sem hvaležna, da je žirija prepoznala namero, da govorimo o tem, in nagradila prav moj celovečerni dramski prvenec.«