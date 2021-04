Dopolnjujem kazensko ovadbo zoper predsednika okrožnega sodišča Pogačnika

Čeprav so iz zadnjega Dnevnikovega članka (Polresnice za dnevnopolitično (zlo)rabo, Dnevnik, 3. aprila) jasno razvidni poskusi (a čigavi?) za omiljujoče in »razumevajoče« prikazovanje Pogačnikovega naravnost škandaloznega obračunavanja s sodnico Ano Testen (kot da se je le »bržkone prenaglil s selitvijo sodnice«!?), pa si novinar in Dnevnik vseeno zaslužita priznanje, da sta to zgodbo že oktobra lani spravila v javnost in da jo zdaj nadaljujeta. Konec oktobra lani sem zato v Dnevniku objavil javno kazensko ovadbo zoper predsednika sodišča Pogačnika zaradi suma zelo hudega kaznivega dejanja, tri mesece kasneje (konec januarja letos) – spet na podlagi Dnevnikovega poročanja, da tožilstvo »podatkov glede na fazo postopka zaradi varstva osebnih podatkov« še ne more posredovati – pa tale poziv tožilstvu: »Upam pa, da boste vsaj v tem primeru javnost obvestili, ko bo vaš postopek končan, kaj ste s to javno ovadbo naredili in s kakšno utemeljitvijo.« Da bodo, če bo zavržena, prizadeti potem lahko sami zahtevali, da o tem, ali je to bilo kaznivo dejanje ali ne, odloči sodišče v odprtem postopku, ne pa tožilstvo za zaprtimi vrati. S pojasnilom, da se tu prizadetega čutim tudi sam – kot državljan pravne države, ki od predsednikov sodišč v njej pričakuje, da bodo spoštovali neodvisnost sebi »upravno« podrejenih sodnikov, ki pač lahko jutri sodijo komur koli od nas, od tožilstev v tej državi pa pričakuje, da tako hudega javnega suma, da je predsednik sodišča zagrešil hudo kaznivo dejanje, ne bodo po tihem pometla pod preprogo.