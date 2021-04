Nedvomno sestavljajo koalicijo SDS, NSi in ostanek SMC, kar je skupaj 38 glasov, opozicijo pa LMŠ, SD, Levica in SAB (39), a je tu, zbrana v neke ameboidne gmote, samooklicana »konstruktivna opozicija« štirih poslancev DeSUS, ki ravnajo in glasujejo povsem v nasprotju s stališči in navodili stranke, in trojica iz Jelinčičeve SNS – obe pa podpirata vlado. Nedavno ustanovljena skupina »nepovezanih poslancev«, ki jo sestavljajo trije prebegli SMC-jevci in en DeSUS-ovec, se o svoji poziciji še ni formalno izrekla. Nazadnje je glasovala z opozicijo brez pridevnikov in preprečila, da bi bil njihov član ter še predsednik parlamenta razrešen. Kako bo v nadaljevanju, bomo še videli. SDS je namreč že napovedala nov napad na Zorčiča. Shizofreno, kot je vodja poslank in poslancev te stranke Danijel Krivec dejal o Zorčiču (in ga celo pohvalil): »Nobenih pripomb k njegovemu delu, a gre za politično higieno.« A je pri tem povsem pozabil na higieno v lastnih vrstah: bilo bi naj vprašljivo to, da se predsednik DZ noče umakniti, čeprav še vedno ni zaprisegel opoziciji, ne pa to, da predsednik vlade Janez Janša vztraja pri svojem položaju s koalicijo le 38 formalnih glasov.

Sicer za še bolj bolne ocenjujem scenarije, ki jih preigravajo v bivši Zorčičevi stranki, SMC, da bi svojega bivšega vidnega člana vendarle spodnesli. Zamera, da je odšel in jim pokazal hrbet, preglaša vse klice k zdravemu razumu, tistemu, ki naj bi zmagal, kot je ocenil Zorčič po neuspeli razrešitvi. Noben zdrav razum ni zmagal, dragi predsednik, le slučajno sta se našli dve neveljavni glasovnici, pa četudi sta bili tako namenoma oddani; to pove samo, da sta zdravorazumsko in odgovorno ravnala le dva od 47 glasujočih. Drži pa, da zamenjati vodilnega in v svojem poslu že zverziranega parlamentarca v času najhujše zdravstvene krize doslej, ki terja še kako polno operativno ter dobro naoljeno sestavo parlamenta, je nerazumsko in neodgovorno. Tu bi spomnil na trditve iz koalicijskih vrst in iz predsedniške palače, da v takih okoliščinah vlade ne gre rušiti oziroma zamenjati, prej to, da ji gre pomagati. Kaj nam to pove? Da koalicija in sam predsednik Republike ne dasta kaj dosti na pomen in vlogo državnega zbora oziroma da bi ta dobro namazani glasovalni stroj, ki da naj streže vladi, lahko delal tudi od doma ali se celo razpustil.

In med najbolj predanimi temu prepričanju je očitno sam predsednik SMC, podpredsednik vlade in gospodarski minister, ki naj bi bil najbolj zaslužen, da ob pandemiji in zajezitvenim ukrepom slovensko gospodarstvo še ni kolapsiralo. Sredi tretjega vala okužb in najstrožjega lockdowna doslej samo za to, da se Zorčiču maščuje in poskrbi za 46. glas, ki bo njegovo razrešitev izglasoval, razmišlja, da bi pomembni vladni funkciji zapustil in se vrnil k poslancem, s čimer bi zavoljo nekega prestopa odščipnil glas SD-ju.

Da, dragi poslanke in poslanci koalicije in »konstruktivne« opozicije, zaradi vas ali vsaj predvsem zaradi vas Slovenija postaja vse bolj parodija nekdanje »zgodbe o uspehu«.

Aurelio Juri, nekdanji slovenski in evropski poslanec, Koper