Življenje v znamenitih stavbah – Kalinova vila: Stanovanje v bežigrajski hiši znanega kiparja

Bežigrajska vila kiparja Borisa Kalina, ki je danes obkrožena s prometnim mestnim okrožjem in novejšimi gradnjami, svet zase, je bila zgrajena med vojnama. V sodobnosti sta jo prenovila arhitekta Kaja Lipnik Vehovar in Arne Vehovar. Danes sta v hiši dve stanovanji in arhitekturni studio.