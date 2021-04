Še pred nekaj dnevi je grad Podvin v vasi Mošnje pri Radovljici tičal skrit med gostim rastjem, tako da so ga naključni obiskovalci komajda opazili. Delavci so se lotili odstranjevanja grmovja in zdaj je sicer propadajoči grad, ki se mu obeta obnova, viden že na daleč. »Posestvo čistimo, da bi bilo veliko bolj prijetno, kot je bilo doslej, in da bi lepota gradu končno zasijala,« je za Dnevnik v imenu novega lastnika objekta oziroma posesti pojasnil Ugur Yildirim.

Še nekaj dodatnih podrobnosti v zvezi z dogajanjem v Podvinu nam je pojasnil Žiga Drofenik, eden izmed predstavnikov podjetja HGP Grad, ki razvija projekt v Podvinu. »Po čiščenju okolice se bodo izvajala vsa pripravljalna dela, ki so potrebna za postopek pridobitve dovoljenj in realizacijo projekta. V vmesnem času bomo posest primerno vzdrževali in ne bomo pustili, da se zarašča ali propada,« zagotavlja Drofenik. Ko smo Drofenika povprašali po časovnici nadaljnjih dejavnosti, nam je odgovoril, da o tem težko govori, saj so razmere nepredvidljive. »Vendar si želimo in se trudimo, da bi gradbeno dovoljenje dobili v najkrajšem možnem času,« je dejal.

Obnova gradu in urejanje celotnega kompleksa nista več zgolj v idejni fazi, pravi naš sogovornik, pač pa zdaj potekajo postopki, potrebni za pridobivanje gradbenega dovoljenja. »Če bodo vsa dovoljenja, vključno z gradbenim, prispela pravočasno, načrtujemo odprtje v letu 2024. Kot veste, nameravamo dodaten kompleks ob gradu, ki ga bomo obnovili, urediti tako, da bodo sobe v njem večje, kot je to običajno. V preteklosti se je o naših načrtih pisalo kot o prenovi gradu in postavitvi apartmajskega kompleksa, kar ne drži,« opozarja naš sogovornik. Kot smo že poročali, je dvorec od prejšnjega lastnika – Zavarovalnice Triglav – kupilo podjetje Elements Capital Partners oziroma njegova slovenska podružnica. Grad želijo obnoviti in v njem urediti butični hotel, zraven pa, kot rečeno, zgraditi še dodatne zmogljivosti.

Dodatno v načrtu: večnamenska dvorana

Sicer pa naj bi se investitor pri urejanju Podvina v glavnem držal projekta, ki so ga pred dobrim letom predstavili na Občini Radovljica. »Poleg nastanitvenega objekta, bazena in velnesa smo dodali še večnamensko dvorano, ki bo dodatno popestrila ponudbo občine Radovljica. V njej se bodo lahko izvajali poroke, različne predstavitve in kongresi,« pravi Drofenik. »Ves trud vlagamo v edinstven in zelo privlačen resort. Verjamemo, da bo imel covid na to regijo manjši vpliv kot drugod. Računamo predvsem na goste, ki se bodo do nas lahko pripeljali z avtomobilom in cenijo naravo, doživetja ter odlično kulinariko. Našteto lahko ta regija ponudi v presežnikih,« dodaja.

Na predstavitvi idejne zasnove obnove gradu in ureditve okolice so krajane Mošenj in radovljiške turistične delavce ob zadovoljstvu zaradi načrtov o obnovi gradu, v katerem je nastala slovenska ustava, skrbele dodatne kapacitete, saj si množičnega turizma ne želijo. Investitorji pa poudarjajo, da gre za butične petzvezdične nastanitve, ki z množičnim turizmom nimajo nič skupnega.