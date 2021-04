Da je število žrtev nesreče danes bistveno naraslo, je za francosko tiskovno agencijo potrdil predstavnik lokalne policije Mustain Billah.

Trajekt Sabit al Hasan je sicer z večjo tovorno ladjo trčil le kakšno uro po tem, ko je izplul iz mesta Narayanganj, kakih 20 kilometrov oddaljenega od Dake. Potniki so ga preplavili, potem ko je vlada potrdila, da bo z namenom zajezitve epidemije covida-19 po vsej državi razglasila sedemdnevno strogo zaprtje. Na trajektu je bilo tako okoli 46 ljudi, od tega se jih je 20 uspelo rešiti.

Reševanje ladje in morebitnih preživelih je sicer v nedeljo sprva več ur oviralo močno neurje. Tovrstne nesreče so v Bangladešu relativno pogoste, predvsem zaradi slabega vzdrževanja, pomanjkljivih varnostnih standardov ter prenatrpanosti plovil.

V skladu z zaprtjem so v Bangladešu z današnjim dnem prepovedana vsa potovanja po državi, tako z avtobusi in vlaki kot trajekti in letali. Zaprle so se trgovine in nakupovalna središča, ponoči bo veljala policijska ura. Tako javnim kot zasebnim podjetjem so oblasti naročile, naj na delovnih mestih obdržijo le najbolj nujno potrebne delavce.