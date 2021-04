Florida Panthers so odpravili Columbus Blue Jackets s 3:0, pri čemer je Aleksander Barkov dosegel gol in podajo. Washington je v 46. minuti vodil že s 5:2, do konca pa je New Jerseyju uspelo le ublažiti poraz. Aleks Ovečkin je k zmagi prispeval gol in dve podaji, pri tem je dosegel svoj 265. zadetek ob igralcu več, s čimer se je ne drugem mestu lestvice izenačil z Brettom Hullom. Vodilni v tem pogledu je Dave Andreychuk (274). Pri New Jerseyju je sicer dvakrat zadel Travis Zajac, Ryan Murray pa je trikrat podal.

Toronto je v Calgaryju zmagal s 4:2, potem ko je preobrat zrežiral v zadnjih dveh tretjinah. John Tavares in Auston Matthews sta zbrala po gol in podajo za zmagovalce. Tampa pa je doživela poraz, proti Detroitu tokrat ni imela možnosti, po dveh tretjinah je zaostajala z 0:4. Uspešnejša je bila Carolina, ki je z 1:0 ugnala Dallas, edini strelec je bil Jordan Martinook na začetku druge tretjine.

Dvoboj Anaheima in Arizone pa je po podaljšku dobila slednja s 3:2, Jakob Chychrun je odločilni gol dosegel v drugi minuti podaljška. Tudi sicer je bil branilec junak tekme, saj je dosegel vse tri zadetke za Arizono.

Dvoboj Winnipega in Vancouvra pa je bil preložen, saj imajo v ekipi slednjega veliko težav z okužbami z novim koronavirusom. Okuženih je po poročilih z one strani Atlantika več kot polovica trenerjev in igralcev. Kanadska mreža TSN je poročala, da gre pri igralcih za dehidracijo, krče in bruhanje. Vancouver naj bi se na led vrnil v četrtek, a se bo to najverjetneje še zamaknilo.

V noči na torek pa bo spet dejaven Anže Kopitar, ki bo z Los Angelesom gostil Arizono.