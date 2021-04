Predstavnik indonezijske agencije za upravljanje naravnih nesreč Raditya Jati je sporočil, da so našteli 55 žrtev, njihovo število pa se bo gotovo še povečalo. 42 ljudi pogrešajo.

V občini East Flores so zemeljski plazovi odnašali hiše, mostove in ceste. Močni valovi reševalcem preprečujejo dostop do najbolj prizadetih območij. Na otoku Lembata so hudourniki blata dele vasi s pobočij odnesli na obalo. Številni prebivalci so se pred poplavami in plazovi zatekli v začasna zatočišča.

Najmanj 21 ljudi je umrlo v Vzhodnem Timorju, so sporočile oblasti te otoške države. Poplave so številne žrtve terjale v prestolnici Dili. Evakuirali so okoli 2500 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.