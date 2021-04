V Belfastu se je v soboto zvečer zbralo okoli 30 protestnikov, nekateri so imeli na sebi maske. Več moških je nato izvedlo organiziran napad na policijo, je sporočil poveljnik lokalne policije Davy Beck. V priporu ostaja še 47-letni moški, je dodal.

Tako republikanci kot unionisti na Irskem so nezadovoljni zaradi trgovinskih dogovorov po izstopu Velike Britanije iz EU. Trdijo namreč, da so ti dogovori ustvarili dodatne ovire v odnosih med Severno Irsko in preostalim delom Velike Britanije. Ta teden so se napetosti še okrepile, potem ko so se pristojni organi odločili, da ne bodo preganjali 24 politikov stranke Sinn Fein zaradi udeležbe na množičnem pogrebu v času ukrepov za zajezitev epidemije covida-19.