Tudi na drugi spomladanski klasiki smo dobili presenetljivega zmagovalca, saj je Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-step) presenetil veliko trojico Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-step).

Najbolj priljubljena klasika med kolesarji, vedno postreže z razburljivim dogajanjem na številnih kockastih odsekih in manjših vzponih. Peklenskih je bilo celotnih zadnjih 50 kilometrov dirke, ko se je ves čas dirkalo na polno. 37 kilometrov do cilja se je zgodil prvi večji napad, od glavnine pa se je odlepilo šest kolesarjev. Veliki trojici so se pridružili Asgreen in še dva kolesarja.

Naslednja selekcija se je zgodila deset kilometrov kasneje, ko je presenetljivo odpadel Alaphilippe, v boju za zmago pa so ostali zgolj Asgreen, van der Poel in Van Aert. Belgijec iz ekipe Jumbo-Visma je deloval najbolj sveže in je bil najbolj aktiven, a nato se je slika zopet obrnila. Na kratkem vzponu dobrih 10 kilometrov do cilja je napadel Nizozemec van der Poel, sledil pa mu je lahko zgolj še Danec Asgreen, ki se je ves čas pametno zadrževal v zavetrju. Belgijec je odpadel in van der Poel ter Asgreen sta se odpeljala veliki zmagi naproti.

Kljub poskusom Nizozemec v zadnjih kilometrih ni mogel streti žilavega Danca, tako da je odločal ciljni sprint. Asgreen se je držal odličnega položaja na zadku kolesa Nizozemca. Van der Poel je sicer nato poskusil z nenadnim pospeševanjem, a mu je 100 metrov pred ciljem zmanjkalo moči in Danes Kasper Asgreen se je razveselil velike zmage.

Edini slovenski predstavnik na dirki Luka Mezgec (Team BikeExchange) je odstopil, sicer pa je bil v službi kapetana, Avstralca Michaela Matthewsa, ki pa je bil prav tako daleč od vidnejših mest.