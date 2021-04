Šestindvajsetletna Kenijka in svetovna prvakinja v maratonu je Istanbulu zmagala tudi leta 2017 in 2019. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je prva trojica na 21 km tekla po uro in petimi minutami. Prejšnjemu rekordu se je na drugem mestu zelo približala Etiopijka Yalemzerf Yehualaw (1:04:40), bronasta na SP na 21 km, tretja je bila druga Kenijka Hellen Obiri (1:04:51). Slednja, dvakratna svetovna prvakinja na 5000 m, je razdaljo najhitreje doslej med vsemi v zgodovini pretekla v debitantskem nastopu na 21 km.

Osmerica maratonk je bila skupaj po petih kilometrih, po desetih pa je bila v vodilni skupini le še peterica, tudi svetovna rekorderka na 42 km Brigid Kosgei iz Kenije. Ta in njena rojakinja Joan Chelimo Melly sta v nadaljevanju popustili in na čelu je ostala le še trojica, ki je bila na koncu na zmagovalnem odru. Chepngeticheva si je prav na koncu pritekla še izdatno prednost pred tekmicama.

Med atleti so bili na prvih treh mestih Kenijci. Z rekordom proge je slavil svetovni rekorder Kibiwott Kandie (59:35). V finišu je za tri sekunde ugnal trikratnega svetovnega prvaka na 21 km Geoffreyja Kamwororja, tretji je bil Roncer Kipkorir (59:46).

Kljub pandemiji novega koronavirusa je bilo v Turčiji na startu 4000 tekačic in tekačev.