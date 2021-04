Po besedah Cvikla je vstali Jezus vir luči, saj osvetli pomen trpljenja in smrti. »Brez te luči bi na veliki petek gledali kot na tragedijo in na poraz. V luči vstajenja pa je vse to zmaga ljubezni in zmaga življenja,« je dejal. Jezus je šel po njegovih besedah v trpljenje, da je »pokazal ljubezen do konca, zato ga je nebeški Oče obudil od mrtvih«.

Opozoril je, da je veličino Jezusovega vstajenja mogoče spoznati in sprejeti le v veri. »Človeško gledano gre namreč za nerazložljiv dogodek. V veri pa lahko spoznavamo Božji poseg in tudi mi sprejmemo to luč, ki ne razsvetli samo Jezusovega vstajenja, ampak daje smisel tudi življenju vsakega od nas,« je dejal.

Ko človek z vero sprejme resnico o Jezusovem vstajenju, se po besedah nadškofa vse spremeni: »Srce se ogreje in tema počasi izginja. Ne bežimo več in se ne skrivamo, ampak smo pripravljeni iti na pot in se srečati z drugimi.«

Vstali Jezus ima po besedah Cvikla vso Božjo moč: »A ta njegova moč se ne odraža v maščevanju tistim, ki so ga pribili na križ, ampak se ta moč razodeva v usmiljenju in odpuščanju.«

Dar vere po besedah nadškofa človek prejme s krstom. »Po krstu nismo več zagledani samo v ta svet, ne razvijamo samo vidne, telesne dimenzije, ampak v nas raste tudi duhovna dimenzija, ki se krepi v povezanosti z vstalim Gospodom. To pa pomeni nov pogled na svet in stvari okoli mene,« je dejal.

Na koncu je še spomnil, da velika noč rojeva novo upanje: »Križani je bil položen v grob, toda ta grob je tretji dan ostal prazen. Niso ukradli trupla, ali ga položili kam drugam, ampak je 'vstal in živi'. To je naše velikonočno veselje, upanje in moč, kajti Gospod je vstal in živi.«