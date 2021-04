V prvi tekmi (polfinalu) zaključnega turnirja letošnje sezone na Lucas Oil stadionu v Indianapolisu je Baylor nepričakovano zlahka premagal (78:59) Houston, drugega nosilca konference Srednjega zahoda, ki se je na sklepni turnir uvrstil prvič po letu 1984 (tedaj z ekipo slavnega Hakeema Olajuwona). Baylor, ki se je na zaključni turnir najboljše četverice letos uvrstil prvič po letu 1950, torej po 71 letih, v finalu pa je igral zgolj dve leti pred tem (1948), je Houston zlomil že v prvem polčasu, ko so z izjemno strelsko predstavo vodili že za 25 točk in te prednosti do konca niso več spustili iz rok. Baylor, ekipa iz teksaškega Waca, je goste iz iste države premagal tako, kot smo jih vajeni – s kolektivno igro in več razpoloženimi posamezniki, izstopali pa so trije branilci Jared Butler (17 točk), Davion Mitchell (12) in Macio Teague (11). Pri Houstonu prvi zvezdnik Marcus Sasser (20 točk) ni zmogel vsega bremena sam, tako da je uvrstitev Baylorja v finale čista kot solza.

Prava drama pa se je razvila v drugem polfinalu, kjer smo jo še najmanj pričakovali. Gonzaga, prvi favorit za zmago v letošnji sezoni (v 31 tekmah imajo ravno toliko zmag in nobenega poraza), je na poti do zaključnega turnirja mlela tekmece s povprečno 20 točkami razlike in s skoraj 90 doseženimi koši na tekmo, tokrat pa le naletela na ekipo, ki se ji ni vdala. Natančneje, prvi zvezdnik kalifornijske UCLA Johnny Juzang je dosegel kar 29 točk, zadnji dve dobre tri sekunde pred koncem prvega podaljška, ko je izid izenačil na 90, nakar je v nasprotnem napadu trojko s skoraj 10 metrov v dobesedno zadnje pol sekunde tekme zadel izjemni branilec, asistent in strelec Jalen Suggs, ki bo na letošnjem naboru lige NBA zagotovo med prvimi 10 izbranci.

V ekipi UCLA, največjem in najlepšem presenečenju letošnje sezone, je poleg Juzanga – to ime si zapomnimo, ker gre za izjemnega košarkarja, ki je dorasel največjim tekmam, saj je že v finalu Vzhodne konference dobesedno sam uničil prvega nosilca Michigan – odlično igral še Jaime Jaquez (19 točk); vsekakor je ta generacija univerze iz Los Angelesa upravičila status ekipe UCLA, ki je z 11 naslovi prvaka najslavnejša ekipa tega tekmovanja v zgodovini.

Toda Gonzaga, univerza iz Spokaneja v najzahodnejši ameriški državi Washington, vzhodno od Seattla, ki je nazadnje igrala na zaključnem turnirju NCAA leta 2017, pred tem pa nikoli, ima zares izjemno peterko, v kateri lahko na določen dan izstopa kdorkoli. Tokrat sta bila to Drew Timme (25 točk) in Joel Ayayi (22), svoj ključni prispevek pa sta dodala tudi prva zvezdnika ekipe Suggs (16) in Corey Kispert (15).

Kar smo torej že napovedali v prispevku pred začetkom finalnega turnirja NCAA 2021, smo tudi dobili: finale Gonzaga – Baylor, največji spektakel letošnje ameriške univerzitetne košarke, kar smo si ga lahko želeli. Še vedno stavimo, da je Gonzaga močnejša ekipa, vendar je Baylor dokazal, da ga bo težko zlomiti. NCAA, največji »dobavitelj« bodočih košarkarskih zvezdnikov lige NBA, je letos vsekakor upravičil svoj sloves, še preden smo dobili novega prvaka – ki se bo, poleg vsega, med zmagovalce lige letos vpisal prvič v osmih desetletjih tekmovanja, pa kdorkoli to že bo.