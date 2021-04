Danes deloma sončno, popoldne spremenljivo oblačno

Danes bo deloma sončno, predvsem sredi dneva in popoldne v notranjosti spremenljivo oblačno. Ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.