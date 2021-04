Voznik je z mostu zapeljal v vodo in prevrnjen na strehi obstal v reki, so naknadno sporočili iz kranjske policijske uprave. Moški je umrl na kraju nesreče, odrejena je bila tudi obdukcija. Okoliščine sicer kažejo na neprilagojeno hitrost.

V vozilu je bila še potnica, ki pa po podatkih policije ni poškodovana in je po nesreči poskušala takoj pomagati. Gre sicer za tretjo letošnjo smrtno žrtev na gorenjski cestah, so sporočili.

Gasilci PGD Bohinjska Bistrica in člani Enote civilne zaščite za reševanje na vodi in iz vode občine Bohinj so poleg tega preverili brežino do izliva potoka Savica v Bohinjsko jezero, preventivno namestili oljne pivnike v potok ter s tehničnim posegom dvignili vozilo iz potoka, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.