Dallas, igral je brez latvijskega centra Kristapsa Porzingisa, je dobil četrto tekmo zaporedoma in je niz petih gostovanj končal z enim samim porazom. Za Dončićem, ki je imel najboljši statistični učinek na tekmi, so se v domači zasedbi v napadu izkazali še Jalen Brunson z 19 točkami, Boban Marjanović s tretjim dvojnim dvojčkom v sezoni (15 točk, 12 skokov) ter Tim Hardaway Jr (16 točk).

»Drugi polčas je bil izvrsten, po 20 točk smo dobili v zadnjih četrtinah, to je bilo ključno. Luka je bil znova izjemen, Timmy Hardaway pa je imel vzpone in padce, a je zadel ključni trojki, ko je bilo treba,« je tekmo strnil trener Dallasa Rick Carlisle.

Svojo jubilejno 1500. tekmo v ligi bi moral voditi večer prej, ko so njegovi varovanci premagali New York Knicks z 99:86, a je bil pozitiven na testu na novi koronavirus, čeprav je bil januarja že cepljen. Mejnik je, potem ko je novo testiranje potrdilo lažnost izida prvega testa, z novo zmago proslavil tokrat.

Za ekipo iz ameriške prestolnice je Russell Westbrook dosegel 26 točk in 14 skokov, a so Wizards ob tretjem zaporednem porazu dosegli najmanj točk na eni tekmi v seozni. Najboljša strelca tekme sta imela »bližnje srečanje« devet minut pred koncem, ko je bil izid 83:71. Dončić je šel na obroč, Westbrook je napravil oster prekršek, sodniki so dosodili le običajen prekršek, četudi je slovenski zvezdnik nekaj časa obležal z levo nogo pod telesom. A se je pobral in nadaljeval dvoboj, po katerem je povedal: »Šel sem na zabijanje, bilo bi verjetno zabijanje leta, vendar se to ni zgodilo. Videli ste, kaj naj rečem.«

Enega njegovih rekordov NBA je v Miamiju izboljšal Duncan Robinson (18 točk, 6:9 met za tri točke). Prišel je do mejnika 450 trojk na 138. tekmi v ligi, Dončić je bil pred tem na čelu po 171 tekmah. Za Miami, ki je na poti do dvajsete domače zmagi proti Clevelandu prišel po 35 podajah, 13 jih je bilo zgolj v prvi četrtini, je Bam Adebayo dodal 18 točk in 11 skokov.

Miami je peti na vzhodnem delu lige, kjer vodi Philadelphia, Dallas pa je na zahodnem sedmi, na čelu je vodilna ekipa celotne lige Utah Jazz.

Prav Utah bo naslednji tekmec Dončića in soigralcev v Dallasu v noči na torek po slovenskem času. Ekipa Jazz je tokrat v Salt Lake Cityju kar s 137:91 odpihnila Orlando Magic in dosegla dvaindvajseto domačo zmago v nizu, kar je klubski rekord, z 18 trojkami do začetka drugega polčasa, ko je bilo 78:40, pa je postavila rekord lige.

Zmagali so tudi tudi, pričakovano, igralci Philadelphie 76ers, Minnesoto Timberwolves, najslabšo ekipo lige, so odpravili s 122:113. Joel Embiid se je vrnil v zmagovito zasedbo po desetih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe kolena in dosegel 24 točk ter osem skokov, Tobias Harris pa je bil s 32 prvi strelec domačih. Sedem več jih je zabeležil Karl-Anthony Towns ob 14 skokih in petih podajah.